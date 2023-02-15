Xiaomi 13 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı!

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunduğu Xiaomi 13 serisi yalnızca standart ve Pro modellerine ev sahipliği yaptı. Ancak şirketin geçmiş hamlelerini göz önünde bulundurduğumuzda Lite ve Ultra'nın da yolda olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada uygun fiyatıyla ön plana çıkması beklenen Xiaomi 13 Lite modelinin basın görselleri ortaya çıktı ve tasarımı belli oldu.

Xiaomi 13 Lite nasıl görünecek?

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 13 Lite modelinin basın görselleri sektörde sızıntılarıyla bilinen SnoopyTech tarafından paylaşıldı. Akıllı telefonun tasarımı standart ve Pro'ya göre farklı olacak. Bu noktada arka tarafta içerisinde iki adet sensörün bulunduğu dairesel bir kamera kurulumu bulunacak. Öte yandan üçüncü kameraysa LED flaşla beraber simetrik bir şekilde alt kısma konumlandırılacak.

Xiaomi 13 Global Series ?? Tons of press rendershttps://t.co/yLSwiX8FUH pic.twitter.com/eYdlt7O9QK — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 10, 2023

Önde ise içerisinde iki adet sensörün yer aldığı hap şeklinde bir tasarım karşımıza çıkacak. Aynı zamanda akıllı telefonun geçtiğimiz yılın eylül ayında Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış sürümü olacağını belirtelim. Son olarak akıllı telefon 26 Şubat'ta Xiaomi 13 serisinin global varyantlarının tanıtılacağı etkinlikte vitrine çıkacak.

Xiaomi 12 vs Xiaomi 13! Hangisinin kamerası daha iyi?

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Civi 2'nin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6.55 inç Full HD çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan ve Dolby Vision destekli AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana, 20 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensör

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil

Xiaomi Civi 2 fiyatı

Xiaomi Civi 2, siyah, mavi, pembe ve beyaz olmak üzere dört renkte satışa çıkacak. Global pazarlara farklı bir isimle gelecek akıllı telefonun fiyat etiketleri ise şöyle;

8 GB RAM + 128 GB – 335 dolar

8 GB RAM + 256 GB – 350 dolar

12 GB RAM + 256 GB – 390 dolar

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