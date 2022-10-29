Xiaomi için 2022 yılı bir hayli yoğun geçti. Çinli üretici bu süreçte sektördeki pazar payını daha da artırmak için her segmentten telefonuyla kullanıcıların karşısına çıktı. Bunun dışında henüz tanıtılmayan Xiaomi 13 serisi de sürekli gündemde. Cihazlarla ilgili halihazırda birçok sızıntı mevcut. Son olarak bütçe dostu Xiaomi 13 Lite IMEI veri tabanında göründü.

Xiaomi 13 Lite IMEI veri tabanında görüntülendi

Xiaomi 13 Lite, 2210129SG model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Ancak burada önemli bir detay olduğunu belirtelim. Zira cihaz, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Xiaomi Civi 2 ile aynı model kodunu paylaşıyor. Bu da akıllı telefonla ilgili yeniden markalanma iddialarının doğruluk payının artırıyor.

Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli meşhur. Bu nedenle ilk etapta Çin'de satışa çıkan bir ürün diğer pazarlara bambaşka bir isimle geliyor. Bu noktada Xiaomi Civi 2'nin de globalde Xiaomi 13 Lite ismiyle satışa çıkması bekleniyor. Aynı zamanda iki cihazın teknik özellikleri ele alındığında birbirlerine büyük ölçüde benzerlik göstermesi söz konusu.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Civi 2 modelinin teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6.55 inç Full HD çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan ve Dolby Vision destekli AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana, 20 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensör

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil

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