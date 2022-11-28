Xiaomi 13 lansmandan önce ortaya çıktı!

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Xiaomi 13, lansmandan önce bir kez daha ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Xiaomi, çok yakında en yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 13 ile kullanıcı karşısına çıkacak. Cihazlarla ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Hatta kısa bir süre önce serinin Pro modeli kanlı canlı görüntülendi ve ön tasarımı da büyük ölçüde belli oldu. Bugün bu sızıntılara bir yenisi eklendi. Son olarak serinin standart modeliyle ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Xiaomi 13 ön tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi 13 ile ilgili sızıntılara bir yenisi eklendi. AIUV Planet Weibo hesabından yaklaşan akıllı telefonun ön tasarımının gözler önüne seren yeni bir render görseli paylaşıldı. Söz konusu görsel, cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan diğer raporlarla doğru orantılı. Zira güncel sızıntıların ortak noktası modelin delikli düz bir AMOLED panelle geleceği yönünde.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanıyor. Qualcomm, yonga setinde Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.

Xiaomi telefonlardaki bilmediğiniz özellikler

Yeni yonga, selefine oranla yüzde 30 performans artışı sağlayacak. Enerji verimliliğinde ise yeni modelin yüzde 40 daha iyi performans göstereceği açıklandı. Qualcomm, yeni işlemcisinde yapay zeka yeteneklerinin bir üst seviyeye çıkarıldığının altını çizdi. Doğal dil işleme (NLP) işlemlerinde anlık veri akışı sağlanabilecek. Bir başka deyişle kullanıcıların konuşmaları anlık olarak diğer dillere çevrilebilecek.

Son olarak Xiaomi, yeni serinin 1 Aralık'ta Çin'de vitrine çıkacağını resmen açıkladı. Akıllı telefonlar daha sonra globaldeki kullanıcıların da beğenisine sunulacak.

Xiaomi 13 [Frame]?? pic.twitter.com/LSowG6z9Ti — Ramãn Siñgh (@Raman_Singh8) November 28, 2022

Xiaomi 13'ün tahmin edilen özellikleri

Ekran: 6,28 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Kamera: 50 megapiksel + 13 megapiksel + 5 megapiksel

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Batarya özellikleri: 67W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13, MIUI 14

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.