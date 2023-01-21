Xiaomi 13, küresel pazar için geri sayımda!

Geçtiğimiz Aralık ayında sahne alan Xiaomi 13 serisi, küresel pazarda merakla bekleniyor. Şirket politikası gereği ürünlerini önce Çin'de tanıtıyor. Ardından küresel pazara servis ediyor. Merakla beklenen serinin küresel ayağı için çalışmalar sürüyor.

Xiaomi 13, küresel pazar hazırlanıyor: Seri, NBTC ve BIS veri tabanında görüntülendi

Xiaomi'nin amiral gemisi serisi, Çin sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. Xiaomi 13 küresel pazar için gerekli olan onayları almaya devam ediyor. Seri son olarak NBTC ve BIS sürecinden geçti. Bu durum, serinin önümüzdeki hafta içinde küresel pazar çıkışına işaret ediyor.

Hindistan Standartları Bürosu (BIS) ve Tayland NBTC veritabanında tespit edilen verilere bakılırsa Xiaomi 13, küresel pazarda da benzer özelliklerle gelecek. Öte yandan Çin lansmanı gerçekleşmeyen serinin üst düzey özelliklere sahip Xiaomi 13 Ultra modelinin çıkış tarihiyle ilgili net bir detay yok. Uydu üzerinden bağlantı özelliği gibi birçok teknolojiyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenen cihazın, selefi 12S Ultra'ya benzer bir tanıtım takvimini izlemesi kuvvetle muhtemel.

Xiaomi açıkladı: Amiral gemisi modele rağbet yüksek

Xiaomi 13 ve 13 Pro olarak iki modelle gelen seride alüminyum çerçeve yer alıyor. Ön panelde Gorilla Glass Victus camı ile AMOLED bir ekran ile gelecek model, işlemci koltuğunda Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'ye yer veriyor.

Xiaomi 13 Pro özellikleri