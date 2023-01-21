Xiaomi 13, küresel pazar için geri sayımda!
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Yaklaşık 1 buçuk ay önce sahne alan Xiaomi 13 küresel pazardaki yerini almak için hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz Aralık ayında sahne alan Xiaomi 13 serisi, küresel pazarda merakla bekleniyor. Şirket politikası gereği ürünlerini önce Çin'de tanıtıyor. Ardından küresel pazara servis ediyor. Merakla beklenen serinin küresel ayağı için çalışmalar sürüyor.
Xiaomi 13, küresel pazar hazırlanıyor: Seri, NBTC ve BIS veri tabanında görüntülendi
Xiaomi'nin amiral gemisi serisi, Çin sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. Xiaomi 13 küresel pazar için gerekli olan onayları almaya devam ediyor. Seri son olarak NBTC ve BIS sürecinden geçti. Bu durum, serinin önümüzdeki hafta içinde küresel pazar çıkışına işaret ediyor.
Hindistan Standartları Bürosu (BIS) ve Tayland NBTC veritabanında tespit edilen verilere bakılırsa Xiaomi 13, küresel pazarda da benzer özelliklerle gelecek. Öte yandan Çin lansmanı gerçekleşmeyen serinin üst düzey özelliklere sahip Xiaomi 13 Ultra modelinin çıkış tarihiyle ilgili net bir detay yok. Uydu üzerinden bağlantı özelliği gibi birçok teknolojiyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenen cihazın, selefi 12S Ultra'ya benzer bir tanıtım takvimini izlemesi kuvvetle muhtemel.
Xiaomi açıkladı: Amiral gemisi modele rağbet yüksek
Xiaomi 13 ve 13 Pro olarak iki modelle gelen seride alüminyum çerçeve yer alıyor. Ön panelde Gorilla Glass Victus camı ile AMOLED bir ekran ile gelecek model, işlemci koltuğunda Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'ye yer veriyor.
Xiaomi 13 Pro özellikleri
50 megapiksel, f/2.2, (ultra geniş), 1/2.76¨, 0.64µm, PDAFÖn kamera32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µmİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14RAM ve depolama seçenekleri128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAM, 512 GB depolama 12 GB RAMBataryaLi-Po 4800 mAh; 120 W kablolu, PD3.0, QC4; 50 W kablosuz, 10 W ters kablosuzRenklerSiyah, Mavi, Beyaz, MintFiyat700 eurodan başlayan fiyatlar
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2Boyutlar ve ağırlık162,9 x 74,6 x 8,4 mm; 210 grEkranLTPO OLED, 1 milyar renk, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (en yüksek); 1440 x 3200 piksel, 20: 9 oran (~521 ppi yoğunluk), 6,73 inç; Corning Gorilla Glass VictusArka kamera50,3 megapiksel, f/1,9, 23 mm (geniş), 1,0¨ tipi, 1,6µm, Çift Piksel PDAF, Lazer AF, OIS; 50 megapiksel, (telefoto), 1/2,76¨, 0,64µm, PDAF, 3,2x optik yakınlaştırma;
Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Xiaomi Teknoloji Haberler
50 megapiksel, f/2.2, (ultra geniş), 1/2.76¨, 0.64µm, PDAFÖn kamera32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µmİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14RAM ve depolama seçenekleri128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAM, 512 GB depolama 12 GB RAMBataryaLi-Po 4800 mAh; 120 W kablolu, PD3.0, QC4; 50 W kablosuz, 10 W ters kablosuzRenklerSiyah, Mavi, Beyaz, MintFiyat700 eurodan başlayan fiyatlar