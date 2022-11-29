Xiaomi 13, iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı! İşte pil ömürleri

Çinli marka Xiaomi, 1 Aralık'ta Xiaomi 13 serisini resmi olarak tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Ortaya çıkan özelliklere bakıldığı zaman seride pil ömrünün ön plana çıktığını görmek mümkün. Son yapılan pil ömrü testi sonucunda ise Xiaomi 13 pil ömrü, iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı.

Xiaomi 13 pil ömrü, 1.37 değeriyle iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı

Xiaomi'nin 13 serisini tanıtacağı etkinliğe günler kala şirket kurucusu ve CEO'su Lei Jun, serinin bazı temel özelliklerini açıkladı. Lei Jun'a göre Xiaomi, pil kapasitesinden çok pil ömrüne önem veriyor. Pil ömrü iyi bir seviyedeyse sonraki arayışlar arasında telefonunu tutuşu, kalınlığı ve genişliği geliyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 13 serisinin 4500 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Lei Jun, pil ömrü kapasitesini kontrol etmek için de Xiaomi 13 pil ömrü test sonucunu yayınladı. Genel olarak sonucu 1'den büyük olanlar, pilin bir gün boyunca çalışabileceği anlamına gösteriyor.

Xiaomi 13 serisinin işlemcisi resmen açıklandı!

Test sonucuyla birlikte Xiaomi 13'ün bir günden biraz daha fazla çalıştığını görüyoruz. Xiaomi 13, 1.37 test değerine sahipken, iPhone 14 Pro Max, 1.28 değeriyle karşımıza çıkıyor. iPhone 14 ise 0.98 test değerine sahip. Bu da iPhone 14'ün ortalama bir gün dayanamadığını gösteriyor.

Lei Jun'un hedefi ise telefonun pilinin iki gün boyunca nasıl dayanabileceğini görmek. CEO, bu hedefine ulaşmak için ise Xiaomi Ar-Ge ekibini teşvik ediyor. Bunun yanı sıra şirketten bazı resmi tanıtımlar, serinin özelliklerini de ortaya çıkardı. Xiaomi 13 serisi, özel bir üst düzey OLED düz ekranla gelecek.

Lei Jun'a göre bu serinin önü hafif 2.5D iken arkası dört eğimli bir yüzeye sahip. Modelin genişliği 71,5 mm olmasına rağmen tutması oldukça kolay. Ayrıca toz geçirmezlik ve su geçirmezlik standartlarının da en üst seviyesi olarak yer alıyor.

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