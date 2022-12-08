Xiaomi 13 için geri sayım! Basın görselleri ortaya çıktı

Xiaomi 13 modelinin resmi basın görselleri paylaşıldı. Bu sayede telefonun tasarımıyla ilgili akıllarda herhangi bir soru işareti kalmadı.

İlk etapta 1 Aralık'ta tanıtılması planlanan, ancak eski Çin lideri Jiang Zemin'in hayatını kaybetmesiyle bir süreliğine ertelenen Xiaomi 13 serisi 11 Aralık'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ve rapor ortaya çıktı. Tanıtım tarihi yaklaştıkça ise cihazlarla ilgili gelen detayların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak serinin standart modelinin basın görselleri paylaşıldı.

Xiaomi 13 kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 13 serisi; MIUI 14, Xiaomi Watch S2, Xiaomi Buds 4 ve Mini Host PC ürünleriyle birlikte 11 Aralık'ta vitrine çıkacak. Bu noktada kısa bir süre önce Xiaomi 13 modelinin resmi basın görselleri paylaşıldı. Bu sayede akıllı telefonun tasarımıyla ilgili akıllarda herhangi bir soru işareti kalmadı. Aynı zamanda geçmiş sızıntılardan bazıları geçerliliğini yitirdi.

Xiaomi 13 delikli bir tasarıma sahip düz bir AMOLED panelle gelecek. Burada Xiaomi 13 Pro'nun kavisli ve daha büyük bir ekranla gelmesi kuvvetle muhtemel. Standart telefonun arka cephesinde üç adet kamera, çift LED flaş ve Leica imzasını barındıran kare şeklinde bir kamera modülü yer alıyor.

Xiaomi 13 serisinin yeni tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Geçmiş sızıntılara göre standart model; 6.36 inç FHD+ 120 Hz E6 AMOLED ve Pro ise 2K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı ve 1920 Hz PWM karartma sunan daha büyük bir 6.73 inç E6 AMOLED panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca iki cihazda da maksimum 1.900 nit parlaklık sunulacak.

İşlemci tarafındaysa geçtiğimiz haftalarda vitrine çıkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanıyor. Qualcomm, yonga setinde Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.