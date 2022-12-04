Xiaomi 13 ailesinin fiyatı sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri ortaya çıkan Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerinin fiyatı sızdırıldı.

1 Aralık'ta tanıtılacağı açıklanan Xiaomi 13 serisi, eski Çin başkanının ölmesi nedeniyle ertelendi. Çin'in sosyal medya platformu olan Webio'da Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerinin fiyatı sızdırıldı.

Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerinin fiyatı ortaya çıktı

Hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 13 Pro, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak. İşlemcide 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek mevcut. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer verdi.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen Xiaomi 13 modelinde OIS destekli 54 Megapiksel Sony IMX800 ana kamera, 12 Megapiksel OmniVision OV13B ultra geniş açılı kamera ve 10 Megapiksel Samsung S5K3K1 telefoto kameraya yer verilecek. Telefoto kameranın 3.2x optik yakınlaştırma imkanı sunacağını belirtmekte fayda var.

Xiaomi 13 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Xiaomi 13 Pro'da ise OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX989 (1 inç sensör) ana kamera, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı kamera ve 50 Megapiksel Samsung JN1 telefoto kamera kullanılacak. Xiaomi 13 Pro modelinde, telefoto kamera 3.2x optik yakınlaştırmaya sahip olacak.

Xiaomi 13 modeli, 67W hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerine sahip 4.500 mAh batarya ile tanıtılacak. Xiaomi 13 Pro ise 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisine sahip 4.820 mAh batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Yakında tanıtılması beklenen modellerin fiyat etiketleri ise şu şekilde:

Xiaomi 13 Pro 12GB/512 GB: 925 dolar

Xiaomi 13 Pro 12GB/256 GB: 855 dolar

Xiaomi 13 Pro 8GB/256 GB: 797 dolar

Xiaomi 13 12GB/512 GB: 768 dolar

Xiaomi 13 Pro 12GB/256 GB: 697 dolar

Xiaomi 13 8 GB/256GB: 655 dolar

Xiaomi 13 8 GB/128 GB: 612 dolar