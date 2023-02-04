Xiaomi 12T Pro'yu parçaladık!
Teknoloji Haberleri
200 Megapiksel kamera sensörlü telefonu Xiaomi 12T Pro'nun içindeki donanımlara yakından baktık. Xiaomi 12T Pro'yu parçaladık.
Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 200 Megapiksel kamera sensörlü telefonu Xiaomi 12T Pro modelini parçalarına ayırdık ve içindeki donanımlara yakından baktık.
Xiaomi 12T Pro'yu parçaladık!
Teknoway'e ulaşmak için buraya tıklayın
1220 x 2712 piksel çözünürlüğe sahip düz 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan cihaz 120 Hz yenileme hızına sahip ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Xiaomi 12T Pro modeli, 12 GB RAM olmak üzere tek RAM seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihazın depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB kapasite sunuyor.
Xiaomi 12T Pro, f/1.69 diyafram açıklığına ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip 200 Megapiksel kamera ile geliyor. Her iki model de 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bununla birlikte, cihazların plastik çerçeveye sahip olacağı bilgiler arasında yer alıyor.
Xiaomi 12T Pro teknik özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Çekirdekler: 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510
GPU birimi: Adreno
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1220×2712 FHD+, 446 PPI, 120 Hz, HDR10+, 1200 nit parlaklık
Kamera:
Ana kamera: 1/1.22 inç sensör, F1.69 diyafram, 200 Megapiksel, 4K 60 FPS, 8K 30 FPS
Geniş açı: 1/4 inç sensör, F2.2 diyafram, 8 Megapiksel
Makro kamera: 1/5 inç sensör, F2.4 diyafram
Ön kamera: 1/3.47 inç sensör, F2.24 diyafram, 20 Megapiksel, FHD 60 FPS
DxOMark: 129 Puan
Batarya: 5000 mAh, 120W hızlı şarj, 19 dakikada 0'dan 100'e tam dolum
Depolama: 128 GB/256, UFS 3.1
Bellek: 12 GB RAM LPDDR5
Boyut ve ağırlık: 163.1 mm x 75.9 mm x 8.6 mm / 205 gram
Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), USB Type-C 2.0, Nano-SIM (4FF)
İşletim sistemi: Android 12, MIUI 13
Diğer:
Arka kapak: Cam
Gövde: Plastik (Metal görünüm)
Gümüş ve siyah renk seçenekleri