Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 200 Megapiksel kamera sensörlü telefonu Xiaomi 12T Pro modelini parçalarına ayırdık ve içindeki donanımlara yakından baktık.

Xiaomi 12T Pro'yu parçaladık!

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1220 x 2712 piksel çözünürlüğe sahip düz 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan cihaz 120 Hz yenileme hızına sahip ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Xiaomi 12T Pro modeli, 12 GB RAM olmak üzere tek RAM seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihazın depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB kapasite sunuyor.

Xiaomi 12T Pro, f/1.69 diyafram açıklığına ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip 200 Megapiksel kamera ile geliyor. Her iki model de 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bununla birlikte, cihazların plastik çerçeveye sahip olacağı bilgiler arasında yer alıyor.

Xiaomi 12T Pro teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Çekirdekler: 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510

GPU birimi: Adreno

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1220×2712 FHD+, 446 PPI, 120 Hz, HDR10+, 1200 nit parlaklık

Kamera:

Ana kamera: 1/1.22 inç sensör, F1.69 diyafram, 200 Megapiksel, 4K 60 FPS, 8K 30 FPS

Geniş açı: 1/4 inç sensör, F2.2 diyafram, 8 Megapiksel

Makro kamera: 1/5 inç sensör, F2.4 diyafram

Ön kamera: 1/3.47 inç sensör, F2.24 diyafram, 20 Megapiksel, FHD 60 FPS

DxOMark: 129 Puan

Batarya: 5000 mAh, 120W hızlı şarj, 19 dakikada 0'dan 100'e tam dolum

Depolama: 128 GB/256, UFS 3.1

Bellek: 12 GB RAM LPDDR5

Boyut ve ağırlık: 163.1 mm x 75.9 mm x 8.6 mm / 205 gram

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), USB Type-C 2.0, Nano-SIM (4FF)

İşletim sistemi: Android 12, MIUI 13

Diğer:

Arka kapak: Cam

Gövde: Plastik (Metal görünüm)

Gümüş ve siyah renk seçenekleri