Xiaomi 12T performans testinde!

Temmuzda düzenlediği etkinlikte 12S serisini kullanıcıların beğenisine sunan Xiaomi, çok yakında uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen 12T serisini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Son dönemde akıllı telefonlarla ilgili sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak serinin standart modeli Geekbench performans testinde ortaya çıktı.

Xiaomi 12T Geekbench'te göründü

Akıllı telefonlar, küresel pazarlara Xiaomi 12T olarak gelecekler. Bunun yanı sıra Çin'de ise Redmi K50S ve 50S Pro isimleriyle satışa çıkacaklar. Kısa süre önce serinin standart modeli 22071212AG model numarası ile Geekbench'te göründü.

Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 753 ve çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 990 puan almayı başardı. Ayrıca halihazırda bilinen bazı kilit teknik detayları bir kez daha doğrulanmış oldu. Geekbench veri tabanına göre cihaz MediaTek Dimensity 8100 işlemcisinden güç alacak. 5 nm mimariye sahip yonga seti, dört adet 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi'den Türkiye'deki bir model için Android 12 müjdesi!

Liste bizlere akıllı telefonun 8 GB'lik RAM ile geleceğini gösteriyor, tabii burada daha farklı opsiyonların da olması kuvvetle muhtemel. Aynı zamanda henüz Android 13'ün kararlı sürümü kullanıma sunulmadığı için kutudan Android 12 ile çıkacak.

Cihazda 2712 x 1220 çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan 6.67 inç OLED panel yer alacak. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise ekranın altına konumlandırılacak. Yukarıda belirttiğimiz üzere 8 GB'lik RAM seçeneğinin yanında 256 GB dahili depolama sunulacak.

Önde 20 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arkada 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu kullanıcıların karşısına çıkacak Aynı zamanda ön kameranın 4K 30 FPS video kaydı yapabileceğini de belirtelim.

Modelde 120W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh'lik bir pil kullanılacak. Öte yandan son dönemde bir hayli popüler olan kutudan şarj adaptörü çıkmama durumu Xiaomi 12T serisi için geçerli olmayacak.

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