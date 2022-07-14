Xiaomi 12T 5G için geri sayım! Yeni detaylar ortaya çıktı

Geçen hafta düzenlediği Çin etkinliğinde 12S serisini tanıtan Xiaomi, vakit kaybetmeden yeni modeller üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda 2021'de piyasaya sürülen 11T'nin halefi ön plana çıkıyor. Son olarak Xiaomi 12T 5G ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Xiaomi 12T 5G, TKDN sertifikası aldı

Geçtiğimiz ay FCC sertifikası alan Xiaomi 12T 5G, şimdi de aynı model numarasıyla -22071212AG- TKDN veri tabanında göründü. Bu, telefonun çok yakında piyasaya sürüleceğini anlamına geliyor. Bunun dışında Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde tanıtılacağı iddia ediliyor. Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği merak konusu. Selefinin ülkemizde satışta olduğunu da belirtelim.

Xiaomi 12T 5G visits TKDN. Asian launch imminent.#Xiaomi #Xiaomi12T pic.twitter.com/NW5OcPHj4r — Mukul Sharma (@stufflistings) July 14, 2022

Xiaomi 12T, NFC ile gelecek ve 5G destekli olacak. Ayrıca kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle çıkacak. İşlemci konusunda ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 bekliyoruz. Ayrıca 120 Hz AMOLED bir ekran mevcut olacak.

Akıllı telefon, iki farklı konfigürasyonla satışa çıkacak. FCC veri tabanına göre bunlar; 8 GB RAM / 128 GB ve 8 GB RAM / 256 GB şeklinde olacak. Cihazla ilgili ortaya çıkan tüm detaylar bu kadar. Tanıtım tarihi de henüz belli değil. Ancak kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkması gibi bazı önemli detaylar, bu yılın içerisinde tanıtılacağının en büyük göstergesi. Tabii selefinde olduğu gibi bir de Pro modelinin tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi 11T özellikleri

Ekran: 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inç AMOLED ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200-Ultra

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 108 + 8 + 5 Megapiksel / 8K video desteği

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Pil: 5.000 mAh / 67W hızlı şarj

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