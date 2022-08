Xiaomi 12S Ultra küresel pazarlara gelecek mi?

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, temmuzda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Xiaomi 12S Ultra modelini vitrine çıkardı. Akıllı telefon, özellikleriyle ve tasarımıyla sınıfı geçmeyi başarsa da globale gelip gelmeyeceği soru Su kullanıcıların aklını sürekli meşgul etti. Hatta tanıtımdan kısa bir süre sonra şirketin CEO'su Lei Jun, modelin sadece Çin'e özel olacağını söyledi. Ancak son ortaya çıkan bilgiler, firmanın konuyla ilgili fikir değiştirdiği yönünde.

Xiaomi 12S Ultra globale çok yakında gelebilir

Lei Jun, Xiaomi 12S Ultra'nın Çin'e özel olacağını belirtti, ancak önümüzdeki dönemlerde şirketin amiral gemisi modellerinin globale geleceğine vurgu yaptı. Ancak son yaşanan gelişmeler, şirketin bu konuda bir karar değişikliğine gittiğini gösteriyor. Zira akıllı telefon, yakın zamanda globale gelebilir.

So the Xiaomi 12S Ultra could be coming to the global market after all. — Mukul Sharma (@stufflistings) August 18, 2022

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma, Xiaomi'nin 12S Ultra'yı küresel pazarlarda da piyasaya sürme planı olduğunu iddia etti. Tabii bu sadece bir söylenti, bu nedenle resmi açıklamanın gelmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Xiaomi 12S Ultra teknik özellikleri