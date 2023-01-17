Xiaomi 11 Lite 5G NE için MIUI 14 güncellemesi yayında!

Kısa bir süre önce 11 cihaza daha gelen Android 13 tabanlı MIUI 14 son olarak Xiaomi 11 Lite 5G NE için yayınlandı.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Xiaomi etkinliğinde duyurulan MIUI 14, Android 13'ü temel alıyor ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Etkinliğin hemen ardından dağıtımı başlayan ve halihazırda şirketin amiral gemisi modelleri için yayınlanan yeni sürüm son ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 11 Lite 5G NE için geldi.

Xiaomi 11 Lite 5G NE Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi aldı

Xiaomi 11 Lite 5G NE kısa bir süre önce Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini aldı. Yeni sürüm, 4,5 GB boyutunda ve sistem güvenliğini artıran Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Öte yandan V14.0.4.0.TKOEUXM yapı numarasına sahip.

İlk etapta mi Pilot'lar için gelecek yeni güncelleme herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacak. Öte yandan ilerleyen dönemlerde cihazın Global ROM'u için de benzer bir gelişmenin yaşanması bekleniyor.

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MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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