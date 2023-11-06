Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'na bir kutlama mesajı gönderdi. Xi, bilim ve teknoloji işbirliğinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi için önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Xi Jinping, Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'na kutlama mesajı gönderdi

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde başlayan 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'na bir kutlama mesajı gönderdi.

Başarıyla gerçekleştirilen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun, Kuşak ve Yol İnisiyatifi için yeni bir yüksek kaliteli kalkınma aşamasının kapısını araladığını kaydeden Xi, bilim ve teknoloji işbirliğinin ise inisiyatifin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Xi mesajında, "Çin, İpek Yolu'nun barış ve işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı fayda ruhunu ileriye taşıyacak, Kuşak ve Yol Bilim, Teknoloji ve İnovasyon İşbirliği Eylem Planı'nı tam olarak uygulayacak ve uluslararası bilim ve teknoloji inovasyon etkileşimlerini ilerletecek" dedi.

Xi, yenilikçi büyüme potansiyelinden yararlanmak, inovasyon işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmak, inovasyon ortaklıklarını güçlendirmek ve inovasyon başarılarının tüm ülkelerin halklarına fayda sağlamasını teşvik etmek ve böylelikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli kalkınması ile insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunmak üzere Çin'in diğer ülkelerle çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

"Birlikte İnovasyon, Herkes İçin Kalkınma" temasıyla düzenlenen konferansa Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Çin Bilimler Akademisi, Çin Mühendislik Akademisi, Çin Bilim ve Teknoloji Derneği, Chongqing Belediyesi yönetimi ve Sichuan eyaleti yönetimi ev sahipliği yapıyor.