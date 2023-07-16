Xi Jinping: Çin'in siber güvenlik ve bilişim çalışmaları güçlendirilmeli

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in siber güvenlik ve bilişim çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Xi, ÇKP'nin yönergelerinin uygulanması ve yüksek kaliteli gelişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkesinin siber uzay alanındaki gücünü artırmaya ilişkin Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin önemli yönergelerinin kapsamlı şekilde uygulanması, ayrıca siber güvenlik ve bilişime ilişkin çalışmaların yüksek kaliteli gelişiminin güçlü şekilde ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi'nin söz konusu açıklaması, siber güvenlik ve bilişim çalışmalarına ilişkin kısa süre önce yayımladığı talimatta yer aldı.

Xi, 2012'deki ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana Çin'in siber güvenlik ve bilişim çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve parti yönetiminin tüm yönleriyle güçlendiğini belirtti.

Çin'in entegre siber uzay yönetimi için bir sistem kurduğunu belirten Xi, sistem ile siber güvenlik kapasitesinin sürekli geliştiğini ifade etti.

Çin'in bilim ve teknolojide kendi kendine yeterlilik ve gücünü artırma çabalarını hızlandırırken siber uzay alanında hukuka dayalı yönetimi güçlendirdiğini belirten Xi, Çin'in siber uzayda gücünü artırmada yeni adımlar atıldığını vurguladı.

Xi, yeni dönemde siber güvenlik ve bilişim çalışmalarının önemli rolünün giderek daha fazla öne çıkacağını belirtti.

Talimatta, siber güvenlik ve bilişimle ilgili projelerin yüksek kalitede gelişimini ilerletmek ve Çin'in siber uzaydaki gücünü artırmada yeni başarılar elde etmek için yoğun gayret gösterilmesi gerektiğini belirten Xi, böylelikle her yönden modern sosyalist bir ülke inşa etmeye yeni katkılar sağlanacağını ve ulusal yeniden canlanmanın her alanda ilerleyeceğini söyledi.