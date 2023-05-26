Xi Jinping, 2023 Zhongguancun Forumu'na kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Zhongguancun Forumu'na bir kutlama mesajı göndererek, uluslararası işbirliği ve paylaşımın önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Beijing'de başlayan 2023 Zhongguancun Forumu'na bir kutlama mesajı gönderdi.

Mesajda, bilim-teknoloji devrimi ve sanayi dönüşümüne ilişkin yeni dönemin gelişmeye devam ettiğini kaydeden Xi, ortak kalkınma sorunlarını çözmek için uluslararası işbirliği, açıklık ve paylaşıma insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti.

Çin'in dışa açılım konusunda kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği stratejisine bağlı olduğunu belirten Xi, bilim-teknoloji yeniliklerini teşvik etmek, ayrıca bilim ve teknolojilerin tüm ülkelerdeki insanlara daha iyi hizmet etmesini sağlamak için ülkesinin diğer ülkelerle el ele vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Xi, Beijing'in eğitim, bilim, teknoloji ve uzman yetiştirme alanlarındaki gücünden tam olarak yararlanması, bilim-teknoloji ve kurumsal yenilikleri koordine etmesi, Zhongguancun'da pilot reformları desteklemeye devam etmesi, dünya lideri bilim-teknoloji parkı inşasını daha da hızlandırması ve en son teknoloji yeniliklerinde ve ileri ve gelişmiş endüstrilerin gelişiminde liderliği elde etmeye çalışması gerektiğini vurguladı.

"Ortak Bir Gelecek İçin Açık İşbirliği" temalı 2023 Zhongguancun Forumu, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu, Çin Bilimler Akademisi, Çin Mühendislik Akademisi, Çin Bilim ve Teknoloji Birliği ve Beijing belediye yönetimi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.