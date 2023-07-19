xDrive, Monitör Standı Modelleriyle Çalışma Ortamında Rahatlık ve Verimlilik Sunuyor

xDrive, fizyoterapist onaylı ürünleriyle çalışma ortamında rahatlık ve verimlilik sunuyor. Yerli marka xDrive'ın yeni monitör standı modelleri pazara girdi. Bu standlar, ergonomik bir çalışma düzeni sağlayarak kullanıcılara daha rahat bir deneyim sunuyor. Yükseklik ayarları, döndürme, eğme ve yana kaydırma özellikleriyle monitörü istenilen seviyeye getirme imkanı sağlıyor.

xDrive, fizyoterapist onaylı ürünleriyle çalışma ortamında rahatlık ve verimlilik sunuyor. Oyuncu koltuğu, oyuncu masaları, çalışma koltukları ve oyun ve iş istasyonları gibi ürün modelleriyle bilinen yerli marka xDrive, şimdi ise "Monitör Standı" modelleriyle karşımızda!

xDrive'ın yeni monitör standı pazara girdi!

Günümüzde, başlıca çalışma alanlarımız bilgisayar başında geçiyor ve doğru ergonomi önemli bir konu haline geldi. Uzun süreler boyunca bilgisayar başında çalışmak, yanlış duruş pozisyonlarından kaynaklanan sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu sorunları önlemek için kullanıcıların ergonomik çözümlere yönelmeleri gerekmektedir. İşte tam da bu noktada devreye çok amaçlı monitör standları giriyor.

xDrive, Türkiye'nin ilk yerli oyuncu koltuğu üreticisi olarak 40 yıldır mobilya alanında üretim yapmakta ve fizyoterapist danışma kuruluyla birlikte uzun süreli oturumlara uygun oyuncu ve çalışma koltukları, masaları vd. ürünler tasarlamaktadır. Yeni monitör standı modelleriyle xDrive, çalışma ortamınızda daha rahat ve sağlıklı bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.

Bu standlar, ergonomik bir çalışma düzeni sağlamak amacıyla monitörünüzü ideal görüş hizasına getirir ve gözlerinizin, boyun ve omuzlarınızın doğru açılarda kalmasını sağlar. Böylelikle gereksiz boyun ve sırt ağrılarını önlemeye yardımcı olurlar.

Reddot Winner, Design Award, Contemporary Good Design Award gibi birçok uluslararası tasarım ödülüne sahip çok amaçlı xDrive monitör standları, şık tasarımlarıyla ilgi çekerken kullanıcılarına da çeşitli ayarlama seçenekleri sunar.

Yükseklik ayarları sayesinde monitörünüzü istediğiniz seviyeye getirebilir ve en uygun bakış açısını elde edebilirsiniz. Ayrıca, bazı modellerde döndürme, eğme ve yana kaydırma özellikleri de bulunmaktadır. Bu da monitörünüzü farklı açılardan ayarlayarak daha esnek bir çalışma deneyimi yaşamanızı sağlar.