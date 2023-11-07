Xbox, yapay zeka şirketi Inworld AI ile ortaklık kurdu

Microsoft, oyun geliştirme sürecini baştan aşağı etkileyecek bir hamleye imza attı. Xbox, yapay zeka şirketi Inworld AI ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu anlaşma ile Xbox geliştiricileri; oyunlarındaki yan karakterleri (NPC), hikayeleri, görevleri ve diyalogları yapay zeka yardımıyla oluşturabilecek.

Microsoft, oyun geliştirme sürecini baştan aşağı etkileyecek bir hamleye imza attı. Xbox, yapay zeka şirketi Inworld AI ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu anlaşma ile Xbox geliştiricileri; oyunlarındaki yan karakterleri (NPC), hikayeleri, görevleri ve diyalogları yapay zeka yardımıyla oluşturabilecek.

Xbox geliştiricileri Inworld AI araçlarını kullanabilecek

Ortaklık sayesinde Xbox, Inworld AI'ın "AI design copilot" (yapay zeka tasarım yardımcısı) ve "Character Engine" (Karakter Motoru) ürünlerine erişim hakkı kazanacak. Bu hizmetlerin ise ilerleyen dönemde Xbox geliştirme platformuna entegre edilmesi planlanıyor.

Yapay zeka destekli yardımcı pilotun, geliştiricilere senaryo yazma ve kulağa doğal gelen diyaloglar oluşturma konusunda destek sağlaması amaçlanıyor. Character Engine ise birbirinden farklı hikayeler, görevler ve yan karakterler arasında diyaloglar oluşturabiliyor.

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Inworld AI, kendi geliştirdiği teknolojinin "senaryosuz diyalog, duygusal açıdan zengin performans ve farkındalık" yaratabildiğini ifade etti. Bu sayede oyun dünyasının daha canlı ve dinamik hale getirebileceğini söyledi.

Şirket ayrıca yapay zekanın her yeni oyunda farklı şekillerde yanıt verebilme kabiliyetine de sahip olduğunu belirtti. Bu durum ise hikayeli görevlere "sonsuz sayıda tekrar oynanabilirlik" sağlıyor.

Xbox, yapay zekalı içeriğin kullanımını tamamen geliştiricilerin tercihine bırakıyor. Ancak Microsoft, Inworld AI'a ait araçların geliştirme sürecine büyük katkı sağlayacağını söyleyerek kullanmaya teşvik etti. Bakalım rakip platform PlayStation'dan nasıl bir hamle gelecek, zamanla göreceğiz.

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