Xbox, üçüncü parti aksesuarları yasakladı! Peki bu ne anlama geliyor?

Xbox, konsollarda üçüncü partiler tarafından geliştirilen aygıtların kullanımına yasak getiriyor. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar…

Microsoft, belirli harici aygıtlar tarafından kolaylaştırılan çevrimiçi hileleri engellemek amacıyla Xbox konsolları için üçüncü parti aksesuarlara sistem düzeyinde bir yasak getirdi. Belirli aksesuarları bağlarken 0x82d60002 hata koduyla karşılaşan kullanıcılar artık yetkisiz aksesuar kullanımının oyun deneyimlerini tehlikeye attığı konusunda bilgilendiriliyor.

İki hafta sonra Xbox, üçüncü parti aksesuar desteğini tamamen kesiyor

İki hafta sonra, aksesuar 0x82d60003 hata koduyla kalıcı olarak engellenecek ve kullanıcılardan yardım için satıcı veya üreticiyle iletişime geçmeleri istenecek. Bu yasak, Titan ve Cronus gibi düğme yeniden eşleme ve platformlar arası kontrolör desteği gibi meşru işlevlere sahip olan ancak tespit edilmesi zor hile yöntemlerini de mümkün kılabilen "geçişli" kontrolör cihazlarını hedef alıyor.

Bungie, Ubisoft, Epic Games ve Activision gibi birçok oyun şirketi de çevrimiçi oyunda rekabet avantajı sağlayan donanımları kısıtladı. Microsoft'un yasağı bu çabaları desteklerken, ne yazık ki bu kontrol cihazlarının tek oyunculu oyunlarda kullanımını da sınırlıyor.

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Xbox'unuzu açıp bir çevrimiçi oyuna girdiğinizde karşınıza artık konsola klavye + fare bağlamış bir oyuncu gelmeyecek olması her ne kadar güzel olsa da artık daha ucuz yollu bir kontrol cihazı kullanamayacak olmak özellikle ülkemizde üzücü.

Ayrıca, benzer özelliklere sahip yetkisiz kontrolörler genellikle daha uygun fiyatlı olduğundan, bu hamle Microsoft'un resmi Xbox aksesuar işini de koruyor. Microsoft en azından PowerA ve 8BitDo gibi lisans sahiplerinden de faydalanarak "Designed for Xbox" etiketinin değerini artırıyor. Yeni özelliklerin kullanımını teşvik etmek için PS4 kumandasının PS5 ile uyumluluğunu kısıtlayan Sony'nin aksine Microsoft, Xbox One ve Series S/X aksesuarları arasında uyumluluk sağlıyor.

Ancak bu politikanın çeşitli oyun toplulukları için istenmeyen sonuçları oldu. Aksesuar üreticisi Brook, Microsoft'un son sistem güncellemesi nedeniyle kullanıcıları, genel dövüş çubuklarıyla düşük gecikmeli bağlantılar için kullanılan "Dövüş Tahtaları" serisini etkileyen potansiyel kesintiler konusunda uyardı.

Ayrıca, üçüncü parti aksesuarların yasaklanması, görenlerin yardımıyla ana akım oyunları oynama becerilerini engellediğinden, erişilebilirlik savunucuları zorluklarla karşılaşıyor. Resmi Uyarlanabilir Kumanda tüm bireysel ihtiyaçları karşılamayabiliyor ve bu da erişilebilirlik gerekçesiyle potansiyel yasal işlem tartışmalarına yol açabilir.

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