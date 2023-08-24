Xbox Patronu Phil Spencer, Activision-Blizzard Oyunlarının Game Pass'e Geleceği Konusunda Uyardı

Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın almasıyla birlikte oyun camiası, Call of Duty serisinin Xbox'un meşhur hizmeti Game Pass kütüphanesine gelmesi konusunda heyecanlıydı. Ancak Xbox patronu Phil Spencer, bu durumun aksayabileceğini belirtti ve şirketin oyunlarını Game Pass'e taşımak için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın almasıyla birlikte oyun camiası, Call of Duty serisinin Xbox'un meşhur hizmeti Game Pass kütüphanesine gelmesi konusunda çok heyecanlıydı. Ancak Xbox patronu Phil Spencer, son yaptığı açıklamada bu durumun aksayabileceğini belirtti.

"Activision oyunlarını Game Pass'e getirmek için çok uğraşılması gerek"

IGN'e röportaj veren Phil Spencer, Game Pass'teki Activision-Blizzard oyunlarıyla ilgili beklentileri düşürdü ve şirketin oyunlarını Game Pass'e taşımak için gerçekten çok çalışılması gerektiği konusunda uyardı.

Spencer, Call of Duty'nin Microsoft'un Game Pass oyun hizmetine gelmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi: "İnsanlar anlaşmanın tamamlanacağını ve her şeyin Game Pass'te hemen mevcut olacağını düşünüyor. Bu doğru değil. Yapmamız gereken işler var, sadece mekanik işler. Oyunları hazırlamak zaman alacak."

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Xbox patronu bu gecikmenin Activision-Blizzard satın almasına özgü olmadığını da sözlerine ekleyerek, Microsoft'un önceki satın almalarında yerel oyunların Game Pass'te yer alması için her zaman zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Microsoft'un 2021'de Bethesda'yı satın almasına dönüp baktığımızda, Bethesda oyunlarının Game Pass'te görünmeye başlaması kesinlikle uzun sürmemiş, anlaşmanın tamamlanmasından sadece üç gün sonra stüdyonun arka kataloğundan 20 oyun eklenmişti.

Röportaj sırasında Spencer, Game Pass hizmetinde Call of Duty ile ilgili ayrıntılara girmekten kaçınarak konuyu Microsoft'un Ubisoft ile önerdiği anlaşmaya ve bunun İngiltere'nin CMA'sı (Sertifikalı Yönetim Muhasebe Ofisi) ile devam eden müzakereleriyle nasıl ilişkili olduğuna getirdi.

Daha önce Call of Duty'nin 2025 yılına kadar Game Pass'e getirilmeyeceği iddia edilmişti, ancak bu bilgi bir CMA raporundan gelmişti, bu nedenle bu Microsoft'un resmi planı olmayabilir. Spencer, Call of Duty'nin kesin olarak Game Pass'e geleceğini doğrulamadı ve Microsoft'un bu büyük oyun serisi için planlarını belirsiz bıraktı.

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Muhtemelen Call of Duty serisi Game Pass'e gelse bile 2019'dan sonra çıkan yeni Modern Warfare serisinin gelmesi çok uzun sürecektir. Peki siz bu ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.