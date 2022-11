Xbox Game Pass Kasım oyunları açıklandı! İşte dev liste

Xbox Game Pass kataloğuna Kasım ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Football Manager 2023, Return to Monkey Island ve Vampire Survivors dahil olmak üzere birbirinden eğlenceli yapımlar Game Pass abonelerine sunulacak. İşte Kasım'da Game Pass'e gelen oyunlar.

Xbox Game Pass Kasım: FM 2023, Vampire Survivors ve dahası

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Microsoft; The Legend of Tianding, Somerville ve Pentiment dahil olmak üzere 10 oyunun Kasım'da Game Pass'e dahil edileceğini açıkladı. Bu ayın en dikkat çeken yapımı ise FM 2023 ve Vampire Survivors oldu.

Shoot 'em up rol yapma tarzında bir oyun olan Vampire Survivors, kısa sürede oldukça büyük bir kitleye hitap etmeyi başardı. Daha önce Game Pass aracılığıyla Windows'ta mevcut olsa da, Xbox konsollarında oynanabilir değildi. Kasım'da Xbox için Game Pass abonelerine de sunulacak.

İşte ayın ilk yarısında Xbox Game Pass'e gelecek oyunların listesi:

The Legend of Tianding (Cloud, Konsol, ve PC): 1 Kasım

The Walking Dead: A New Frontier: The Complete Season (PC): 1 Kasım

Ghost Song (Cloud, Konsol, ve PC): 3 Kasım

Football Manager 2023 (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım

Return to Monkey Islve (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım

Vampire Survivors (Konsol): 10 Kasım

Pentinment (Cloud, Konsol, ve PC): 15 Kasım

Somerville (Konsol ve PC): 15 Kasım

10 yeni oyuna ek olarak Game Pass'ten kaldırılan oyunlar da dikkat çekiyor. Microsoft, kaldırılacak oyunları denemek için 8 Kasım ve 15 Kasım'a kadar erişime açık tutacağını söyledi:

8 Kasım'da Ayrılacak

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Konsol, ve PC)

15 Kasım'da Ayrılacak

Art of Rally (Cloud, Konsol, ve PC)

Fae Tactics (Cloud, Konsol, ve PC)

Next Space Rebel (Cloud, Konsol, ve PC)

One Step from Eden (Cloud, Konsol, ve PC)

Supralve (Cloud, Konsol, ve PC)

Siz Xbox Game Pass Kasım oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!