Xbox Game Pass'e Yeni Oyunlar Ekleniyor

Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass servisinin oyun kütüphanesi büyümeye devam ediyor. Pek çok yapımı tek bir abonelik ile oyunculara sunan hizmete bu ayın ilk yarısında yeni eklenecek oyunlar belli oldu. Söz konusu yapımların toplam değeri ise neredeyse 3.900 TL. İşte Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar…

Xbox Game Pass'e 4 oyun ekleniyor!

Bilmeyenler için Xbox Game Pass, her ay ödeyeceğiniz bir abonelik fiyatıyla yüzlerce oyuna erişim sağlamanıza olanak sağlayan bir servis. Özellikle Türkiye gibi oyun fiyatlarının sürekli olarak arttığı ülkelerde yaygın şekilde kullanılan bu hizmet, yeni eklenen yapımlarla birlikte daha da avantajlı hale geliyor.

Xbox Game Pass kullanıcılarına önümüzdeki günlerde yeni sunulacak oyunlar belli oldu. Buna göre Game Pass'in PC sürümünde zaten olan Warhammer 40,000: Darktide, 4 Ekim'de Cloud ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacak.

Akabinde şu anda ön sipariş sürecinde olan Forza Motorsport ise 10 Ekim'de çıkış yapacak. Xbox Store'da 1.169 TL fiyat etiketine sahip oyun, araba yarışı sevenlerin beğenisine sunulacak. Öte yandan From Space ve Like A Dragon: Ishin! de Xbox Game Pass kütüphanesine önümüzdeki günlerde eklenecek.

Xbox Game Pass'e dahil olacak oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunPlatformFiyat (Xbox Store)Tarih Warhammer 40,000: DarktideCloud ve Xbox Series X / S429 TL4 EkimForza MotorsportCloud, PC ve Xbox Series X / S1.169 TL10 EkimFrom SpaceCloud, Console ve PC1.399 TL12 EkimLike A Dragon: Ishin!Cloud, Console ve PC899 TL17 Ekim

