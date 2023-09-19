Xbox Game Pass'e Yeni Oyunlar Ekleniyor

Xbox, Eylül sonu ve Ekim başında yayınlanacak yeni oyunlarla Game Pass kütüphanesini genişletiyor. Toplamda beş yapım kütüphaneye eklenecekken, Payday 3'ün çıkışıyla birlikte Game Pass'e sunulması oyuncuları sevindirdi.

Xbox, Game Pass kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Eylül sonu ve Ekim başında yayınlanacak yeni oyunlar da nihayet belli oldu. Toplamda beş yapım kütüphaneye eklenecekken, Payday 3'ün çıkışıyla birlikte Game Pass'e sunulması oyuncuları sevindirdi.

Xbox Game Pass 5 oyun birden alıyor

Microsoft, Eylül ayının geri kalanında ve Ekim ayının başlarında Xbox Game Pass'e gelecek oyunları açıkladı. Aboneler önümüzdeki birkaç hafta boyunca konsol, bilgisayar ve bulut üzerinden beş farklı oyunu deneyimleyebilecek. Bunların başında ise Lies of P ve Payday 3 yer alıyor.

Neowiz tarafından geliştirilen Lies of P, 19 Eylül'den itibaren Game Pass'e eklenmiş olacak. Bilmeyenler için Lies of P'de oyuncular, canavarlar tarafından istila edilmiş bir dünyada cevaplar ararken Pinokyo rolünü üstleniyor.

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Kaotik bir parti oyunu olan Party Animals ise yarın hizmete dahil edilecek. 21 Eylül'de ise uzun zamandır beklenen Payday 3 abonelere sunulacak. Eylül ayının ilerleyen günlerinde, bilim kurgu-bulmaca yapımı Cocoon kütüphanedeki yerini alacak.

İşte önümüzdeki haftalarda kütüphaneye eklenecek oyunlar:

Lies of P (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Eylül

Party Animals (Bulut ve Konsol) – 20 Eylül

Payday 3 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 21 Eylül

Cocoon (Konsol ve PC) – 29 Eylül

Gotham Knights (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 3 Ekim

Öte yandan altı oyun, 30 Eylül'den sonra Game Pass'ten ayrılacak:

Beacon Pines (Bulut, Konsol ve PC)

Despot's Game (Bulut, Konsol ve PC)

Last Call BBS (PC)

Moonscars (Bulut, Konsol ve PC)

Outriders (Bulut, Konsol ve PC)

Prodeus (Bulut, Konsol ve PC)

Weird West (Bulut, Konsol ve PC)

Ayrıca 22 Eylül'den itibaren EA Sports FC 2024'ün deneme sürümü de kütüphaneye eklenecek. League of Legends oyuncuları ise Briar ile kilidini açabilecekleri yeni bir kahraman olacak.