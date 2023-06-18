Xbox Game Pass'e yeni oyunlar eklendi, zam bekleniyor

Microsoft, Xbox Game Pass abonelik hizmetine her ay yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Satışa çıktığı gün Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar açıklandı. Ancak kullanıcılara gösterilen bir uyarı mesajına göre yakın zamanda zam gelmesi bekleniyor. Xbox Game Pass aboneliklerinin tahmini yeni fiyatları yüzde 50 ila 70 arasında artacak.

Oyun konsollarında yakaladığı başarıyı hem PC hem de konsol için sunulan Xbox Game Pass abonelik hizmetiyle sürdüren Microsoft, listeye her ay yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Son olarak bugün, satışa çıktığı gün Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar paylaşıldı.

Satışa çıktığı gün Game Pass aboneleri tarafından ücretsiz erişilebilecek oyunlar

Starfield

Forza Motorsport

Senua's Saga: Hellblade 2

Fable

Awowed

Clockwork Revolution

Kunitsu-Gami: Path of the Goddes

South of Midnight

Towerborne

Payday 3

33 Immortals

Microsoft Flight Simulator 2024

Cities Skylines 2

Persona 3 Reload

Persona 5 Tactica

Still Wakes the Deep

Dungeons of Hinterberg

Jusant

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Xbox Game Pass servisi, kullanıcılara tek bir abonelik fiyatıyla yüzlerce oyunu sunuyor. Bu sebepten ötürü avantajlı olarak görülüyor. Zira ülkemize artan oyun fiyatları nedeniyle Türkiye'deki oyuncular arasında da oldukça popüler.

Xbox Game Pass'te üç farklı paket bulunmaktadır: Ultimate, PC ve Konsol. Şu anki fiyat, Ultimate için aylık 44.99 TL, PC ve Konsol için ise aylık 29.99 TL şeklinde. Ancak kullanıcılara gösterilen bir uyarı mesajına göre yakın zamanda zam gelmesi bekleniyor.

Xbox Game Pass'in satış sayfasında "Teklifin süresi XX gün içinde dolacak" şeklinde bir ibare yer almaya başladı. Bu da süre sona erdiğinde fiyatta bir değişiklik olabileceği anlamına geliyor. Tabii aşağı veya yukarı yönlü olabilir ancak artan dolar kuru nedeniyle, büyük ihtimalle yukarı yönlü bir değişiklik olacaktır.

Gelmesi beklenen zammın ne kadar olacağı bilinmiyor. Ancak tahminler, minimum yüzde 50 ila 70 arasında olacağı yönünde. Buna göre Xbox Game Pass aboneliklerinin tahmini yeni fiyatları şu şekilde olabilir;