Xbox Game Pass'e Mayıs Ayında Gelecek Oyunlar Açıklandı
Tekmoloji - Teknoloji
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Micorosft, Xbox Game Pass hizmetine Mayıs ayının ilk yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunları açıkladı.
Micorosft, şüphesiz en popüler abonelik hizmetlerinden birisi olan Xbox Game Pass hizmetine her ay yeni oyunlar eklemeye ve bazı oyunları kaldırmaya devam ediyor. Şirket, Mayıs ayının takvimini resmen açıkladı.
Xbox Game Pass Mayıs 2022 Takvimi
Loot River - Eklendi
Trek to Yomi - 5 Mayıs
Citizen Sleeper - 5 Mayıs
Citizen Sleeper - 5 Mayıs
Danganronpa 2: Goodbye Despier Anniversary Edition - 10 Mayıs
Eiyuden Chronicle: Rising - 10 Mayıs
This War of Mine: Final Cut - 10 Mayıs
NHL 22 - 12 Mayıs
Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar;
Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition
Enter The Gungeon
Final Fantasy X
Remnant: From the Ashes
Steep
The Catch: Carp and Coarse
The Wild at Heart
Tekmoloji / Teknoloji