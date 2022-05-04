Xbox Game Pass'e Mayıs Ayında Gelecek Oyunlar Açıklandı

Micorosft, şüphesiz en popüler abonelik hizmetlerinden birisi olan Xbox Game Pass hizmetine her ay yeni oyunlar eklemeye ve bazı oyunları kaldırmaya devam ediyor. Şirket, Mayıs ayının takvimini resmen açıkladı.

Xbox Game Pass Mayıs 2022 Takvimi

Loot River - Eklendi

Trek to Yomi - 5 Mayıs

Citizen Sleeper - 5 Mayıs

Citizen Sleeper - 5 Mayıs

Danganronpa 2: Goodbye Despier Anniversary Edition - 10 Mayıs

Eiyuden Chronicle: Rising - 10 Mayıs

This War of Mine: Final Cut - 10 Mayıs

NHL 22 - 12 Mayıs

Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar;

Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition

Enter The Gungeon

Final Fantasy X

Remnant: From the Ashes

Steep

The Catch: Carp and Coarse

The Wild at Heart

Tekmoloji / Teknoloji