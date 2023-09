X (Twitter), İçerik Üreticilerine Milyonlarca Dolar Kazandırdı

Twitter ya da yeni adıyla X, Elon Musk'a satıldığından beri önemli değişimler geçirdi. Bunun en iyi örneği platform adının X ile değiştirilmesi oldu. Akabinde şirket, reklam geliri paylaşımı programını başlattı. Bu kapsamda paylaşımlarda gösterilen reklamların gelirlerinin bir kısmını içerik üreticilerine vererek para kazandırmaya başladı.

Bugün ise Musk'ın yerini devralarak CEO koltuğuna oturan Linda Yaccarino, X'in (Twitter) reklam geliri paylaşımı programı kapsamında içerik üreticilerine şimdiye kadar ne kadar ödeme yapıldığını açıkladı.

X (Twitter), reklam geliri paylaşımı kapsamında milyonlarca dolar kazandırdı

X'te (Twitter) içerik üreticisi olarak para kazanmak için üç şart bulunuyor. Bunlar sırasıyla X Blue'ya abone olmak veya doğrulanmış kuruluş olmak, son 3 ay içerisinde bütün gönderilerinizin en az 15 milyon gösterime ulaşması ve en az 500 takipçiye sahip olmak. Bu şartları karşılayan kullanıcılar, reklam geliri paylaşımı programına başvuru yapabiliyor.

Create. Connect. Collect all on X. We're enabling the economic success of new segments like creators. And so far we've paid out almost $20 million to our creator community. https://t.co/kk137uPkAo — Linda Yaccarino (@lindayaX) September 29, 2023

Şu anda X'in (Twitter) Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Elon Musk, içerik üreticilerine şubat ayı ile temmuz ayı arasında biriken gelirleri için toplamda 5 milyon dolar civarında ilk ödeme yapıldığını açıklamıştı.

X (Twitter) yavaş yavaş ücretli oluyor!

Bugün ise X (Twitter) CEO'su Linda Yaccarino, içerik üreticilerine şimdiye kadar toplamda 20 milyon dolar ödeme yapıldığını açıkladı. Bu noktada reklam geliri paylaşımı programına daha fazla kullanıcının dahil olduğunu söyleyebilmek mümkün.

X (Twitter) reklam geliri paylaşımı programına nasıl katılınır?

X'te (Twitter) içerik üreticisi olarak para kazanmak için reklam geliri paylaşımına dahil olunmalı. Bunun için şu şartları karşılamalısınız;

X Blue'ya abone olmak veya doğrulanmış kuruluş olmak.

Son 3 ay içerisinde bütün gönderilerinizin en az 15 milyon gösterime ulaşması.

En az 500 takipçiye sahip olmak.

Hesabınız bu şartları karşılıyor ise X (Twitter) platformundaki sol menüden Daha Fazla >Para kazanma sayfasından Reklam geliri paylaşımı seçeneğine tıklayarak başvuru yapma sayfasına ulaşabilirsiniz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.