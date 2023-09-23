X (Twitter), Çevre özelliğini kaldırıyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X (Twitter), geçtiğimiz yıl kullanıma soktuğu Çevre özelliğini kaldıracağını duyurdu. Kullanıcıların paylaşımlarını belirledikleri kişilerin görmesini sağlayan bu özellik, 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren kullanılamayacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformların Twitter ya da yeni adıyla X, son aylarda önemli değişimler geçiriyor. Elon Musk'ın "her şey uygulaması" hedefi doğrultusunda başlayan değişimlerin başında platform adının X olarak değiştirilmesi bulunuyorken, bazı özellikler için de önemli düzenlemeler yapılıyor.

Bugün ise X'in (Twitter) geçtiğimiz yıl kullanıma soktuğu yani pek de eski sayılmayan Çevre özelliğini kaldıracağı bildirildi. Kullanıcıların yaygın şekilde kullandığı bu özelliğin kullanımdan kaldırılma tarihi de verildi.

X (Twitter), Çevre özelliğini yakında kaldırıyor!

Bilmeyenler için X 'in (Twitter) Çevre özelliği, kullanıcıların paylaşımlarını yalnızca belirledikleri kişilerin görmesini sağlayan, Instagram'ın Yakın Arkadaşlar özelliğine benzeyen bir seçenek. En fazla 150 kişiyi seçebildiğiniz bu özellik, yakında platformdan kaldırılıyor.

X 'in (Twitter) destek bölümündeki Çevre özelliği sayfasına söz konusu özelliğin 31 Ekim 2023 tarihi itibariyle kullanımdan kaldırılacağı ibaresi eklendi. Platformun paylaşımlar için sunduğu bu seçenek söz konusu tarihten itibaren kullanılamayacak. Daha önce Çevre için paylaşılan gönderiler ise olduğu gibi duracak.

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X 'in (Twitter) Çevre özelliği için neden kaldırma kararı aldığı bilinmiyor. Şirket bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat çeşitli tahminler var. Bu tahminlere göre sebep, özellikteki hatalar. Geçtiğimiz aylarda pek çok kullanıcı, Çevre özelinde paylaşılan gönderilerde bir ibare olmadığını söylerek bunun herkes tarafından görülebildiğini sandı.

Çevre için paylaşılan gönderilerin Sizin İçin kısmında gösterilmesi bir yana, Çevre grubu dışındaki kullanıcıların paylaşımı görebilmesi gibi önemli hatalar da vardı. Üstelik bunu şirket de doğrulamıştı. Sonuca gelirsek X (Twitter), bu özellik ile ilgili pek çok rapor alıyordu.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? X 'in (Twitter) Çevre özelliğini kullanıyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.