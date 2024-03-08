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X Platformu, Yazı Uzunluğu Konusunda Yeni Bir Karar Aldı

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X platformu, yazı uzunluğu hakkında getirdiği yeni güncellemeyle gündem oldu. Premium Plus üyelerine özel olarak sunulan bu özellik, kullanıcıların platformda daha uzun makaleler paylaşmasını sağlayacak.

X platformu, geçtiğimiz günlerde yazı uzunluğu hakkında getirdiği yeni güncellemeyle gündem oldu. Buna göre, artık oldukça uzun makaleler paylaşabileceğiz. Tam 100 bin karakter ve 15 bin kelime sınırına sahip olacağı söylenen bu yazıların, kullanıcıların platformda aktif olduğu süreyi belirgin şekilde artırması bekleniyor. Fakat bu özellikten sadece Premium Plus üyelerinin faydalanabilmesine karar verildi. Böylece, bu üyelik seviyesine olan talebin artırılması hedeflenmekte. İşte tüm detaylar…

X, yazı uzunluğu konusunda yeni bir karar verdi

Yeni özellik sayesinde, oldukça çeşitli metin düzenleme seçenekleri de aktif oluyor. Bu seçenekler arasında görüntü ekleme ve liste yapma gibi faydalı olanaklar bulunuyor. Özellikle gazeteci ve bilim insanı gibi detaylı içerik üreten kişiler için kullanışlı olacağı düşünülen fonksiyonun, diğer sosyal medya uygulamaları için de önemli bir örnek olacağı konuşuluyor. Eğer bu yenilik beklenen ilgiyi görürse, teknoloji sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir.

Şirket, paylaşımlardaki kelime sınırını artırma girişimlerini Elon Musk tarafından satın alınmadan önce zaten başlamıştı. Önce bu sınırı 2 katına çıkaran X, bizzat Musk'ın geçtiğimiz yaz konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından bu konudaki çalışmalarına hız verdi.

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Kısa yazı formatıyla popülerlik kazanan platformun, uzun yazılara da yer açması kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Bazıları bu kararın oldukça isabetli olduğunu düşünürken, kimileri de platformu temel amacından saptıracağını savunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce X'in uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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