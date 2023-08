X için mesaj yanıtlama özelliği yayınlandı

Bir aydan fazla bir süre önce Elon Musk, Twitter'da radikal değişiklikler almaya başladı. Uygulamanın ikonik simgesini ve adını değiştirdi. Eski adıyla Twitter yeni adıyla X olan uygulamanın bir "her şey" uygulamasına dönüşeceğini söyledi. Şimdi de X için güncellemeler yayınlamaya devam ediliyor. Son güncellemede Instagram DM'lerindeki sevilen mesaj yanıtlama özelliği X için geldi.

Kaydırarak mesaj yanıtlama özelliği X'e geldi

DM'leri yanıtlamak için kaydırarak yanıt vermenizi sağlayan yeni bir özellik artık iOS ve Android X uygulamasında yayında. Bu özellik kullanıcılar tarafından heyecanla karşılanacak gibi görünüyor ve gerçekten de oldukça kullanışlı. Özellik, her an uygulamanıza gelebilir. Eğer hala kullanamıyorsanız büyük ihtimalle uygulamayı güncellemeniz gerekmektedir.

NEWS: Swipe to reply to DMs is now live on the iOS X app.pic.twitter.com/qkGbvRABLo — X News Daily (@xDaily) August 31, 2023

Çoğu zaman, devam eden bir görüşme sırasında belirli bir mesaja yanıt vermek istersiniz ya da belki sadece bir grup sohbetinde birinin sorusuna yanıt vermek istersiniz. Elbette çoğu mesajlaşma uygulamasında bunu mesaja dokunup yanıtlama seçeneğini seçerek yapabilirsiniz. Ancak X'in yeni özelliği, belirli bir mesajı kaydırıp yanıtlamanıza olanak tanıyarak işleri daha hızlı hale getiriyor.

Son birkaç ayda X, ücretli abonelerine birçok yeni özellik sundu. Doğrulanmış kuruluşlar artık platformda iş ilanları yayınlayabilir. X'te diğer aboneler tarafından paylaşılan videoları indirme seçeneği zaten yayında ve yakında video görüşmeleri de X'e gelecek. Öte yandan, X'te bazı kısıtlamalar da yer alıyor. Bu kısıtlamalar çoğunlukla ücretsiz kullanıcılar için olsa da sadece onları kapsamıyor.

Elon Musk resmen açıkladı: Twitter'a sesli ve görüntülü görüşme geliyor!

Musk'ın favorisi olmayan kuruluşların ve yayıncıların zaman zaman hedef alındığı görülüyor. Ayrıca, X'in sahibi tarafından alınan son kararlardan biri, haber makalelerinin X'te nasıl görüneceğine ilişkin bir değişiklik içeriyor. Başlık veya başka bir metin olmaksızın yalnızca ana görselin görüntülenmesi bu tip makalelerde yer alacak.

Peki siz X için mesaj yanıtlama özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.