2K Games tarafından geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen sevilen güreş oyunu WWE 2K23, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Söz konusu yapımı herhangi bir kısıtlama olmadan oynayabilirsiniz. İşte WWE 2K23 ile ilgili bilmeniz gerekenler… Dijital oyun mağazası Steam, neredeyse her hafta sonu oyuncular için özel bir etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda popüler bir yapım, ücretsiz erişime açılarak herkese sunuluyor. Böylelikle kullanıcılar, oyunu bedava şekilde deneme fırsatı elde edebiliyor. Steam'de bu hafta sonu için düzenlenen etkinlik ile beraber geçtiğimiz mart ayında çıkış yapan WWE 2K23, 7 Ağustos saat 17.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Ünlü boksör John Cena'nın da yer aldığı dövüş oyununu, bu tarihe kadar mağaza üzerinden indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Peki bunun için yapmanız gerekenler neler? WWE 2K23 oyununu ücretsiz olarak oynayabilmek için şu adımları takip edin; 1. Adım: Buraya tıklayarak oyunun Steam'deki sayfasına ulaşın. 2. Adım: Biraz aşağıya kaydırdıktan sonra 'Oyunu oyna' butonuna tıklayın. 3. Adım: İndirme aşamasına geçmek için yönergeleri takip edin. İşte bu kadar! WWE 2K23'ü demin sözünü ettiğimiz tarihten sonra oynamaya devam edebilmek için para ödemeniz gerekiyor. Zira zaten bu etkinliğin amacı, satın alıp almama konusunda kararsız kalan kullanıcılara oyunu deneyimletmek.

2K Games tarafından geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen sevilen güreş oyunu WWE 2K23, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Söz konusu yapımı herhangi bir kısıtlama olmadan oynayabilirsiniz. İşte WWE 2K23 ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Dövüş oyunu sevenler buraya: WWE 2K23, kısa süreliğine ücretsiz!

Dijital oyun mağazası Steam, neredeyse her hafta sonu oyuncular için özel bir etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda popüler bir yapım, ücretsiz erişime açılarak herkese sunuluyor. Böylelikle kullanıcılar, oyunu bedava şekilde deneme fırsatı elde edebiliyor.

Steam'de bu hafta sonu için düzenlenen etkinlik ile beraber geçtiğimiz mart ayında çıkış yapan WWE 2K23, 7 Ağustos saat 17.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Ünlü boksör John Cena'nın da yer aldığı dövüş oyununu, bu tarihe kadar mağaza üzerinden indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Peki bunun için yapmanız gerekenler neler?

Ücretsiz deneyin: Popüler strateji oyunu bedava oldu!

WWE 2K23 oyununu ücretsiz olarak oynayabilmek için şu adımları takip edin;

1. Adım: Buraya tıklayarak oyunun Steam'deki sayfasına ulaşın.

2. Adım: Biraz aşağıya kaydırdıktan sonra "Oyunu oyna" butonuna tıklayın.

3. Adım: İndirme aşamasına geçmek için yönergeleri takip edin. İşte bu kadar!

WWE 2K23'ü demin sözünü ettiğimiz tarihten sonra oynamaya devam edebilmek için para ödemeniz gerekiyor. Zira zaten bu etkinliğin amacı, satın alıp almama konusunda kararsız kalan kullanıcılara oyunu deneyimletmek.

WWE 2K23 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

RAM: 8 GB

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i7-4790 / AMD FX 8350

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580

RAM: 16 GB

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

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