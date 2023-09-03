Windows WordPad Uygulaması Tarihe Karışıyor

Microsoft, Windows WordPad uygulamasının bir sonraki Windows sürümü ile kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Uygulama, Windows 95'ten beri hayatımızda olan ve RTF, DOC ve ODT gibi dosya uzantılarını destekleyen bir metin programıydı. Microsoft'un bu kararı, uygulamanın kullanılmaması ve ücretsiz alternatiflerin çoğalmasıyla ilişkilendiriliyor.

Bir zamanlar Windows denilince akıllara ilk gelen uygulamalardan olan WordPad uygulaması, tarihin tozlu sayfalarına karışmaya hazırlanıyor. Windows 95'ten beri hayatımızda olan bu kullanışlı doküman uygulaması, RTF, DOC ve ODT gibi dosya uzantılarını destekliyordu. Peki ama Microsoft bu kararı neden aldı?

Microsoft, Windows WordPad uygulamasının fişini ne zaman çekecek?

Bundan tam 28 yıl önce hayatımıza giren WordPad, son bir vedayla aramızdan ayrılmaya hazırlanıyor. Belki de bu satırları okuyan çoğu okuyucumuzla yaşıt ya da büyük olan uygulamaya zaten uzun süredir bir güncelleme gelmiyordu. Son yapılan açıklamaya göre bir sonraki Windows sürümü ile WordPad aramızdan ayrılacak.

Her ne kadar bu sevindirici bir durum gibi görünse de bildiğiniz gibi Windows artık yeni sürümleri çok daha sık aralıklarla yayınlıyor. Bu anlamda Windows 12 işletim sisteminin de 2024 sonbaharında karşımıza çıkması bekleniyor. Kısacası eski dosta veda etmek için son bir yılımız kalmış gibi görünüyor.

Microsoft Word benzeri bir arayüze sahip olan metin programı, Word'a göre daha basit bir arayüze sahip. Yine Windows 95 ve sonrasında ortaya çıkan tüm sürümlerde WordPad işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Windows 7'cilerin gözü yaşlı: Oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemi belli oldu!

Microsoft nedenini açıklamasa da, uygulamanın kullanılmıyor olması bu kararın temel sebeplerinden biri olabilir. Yine çevrimiçi Google Dokümanlar gibi ücretsiz alternatiflerin çoğalması da bu kararı alınmasına etken olduğu görüşler arasında.

Yılların Windows uygulaması WordPad, aslında Windows 7 sürümüne kadar çok aktif kullanılan uygulamalar arasındaydı. Ancak Windows 7 ile Office programları ve Word'un çok daha yetenekli hale gelmesi WordPad'in biraz daha az kullanılmasına neden oldu. Daha sonraki sürümlerde ise çoğu kullanıcı WordPad'in varlığını bile unuttu. Ancak eski kullanıcılar için WordPad, çok daha basit yapısı ile halen kurtarıcı rolünde.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Windows WordPad uygulamasını daha önce duydunuz mu? Sizce Windows'tan kaldırılması doğru karar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.