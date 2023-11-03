Windows'un tarihi yapay zeka güncellemesine gecikme engeli!

Tam da Windows 11 tarihi yapay zeka güncellemesiyle gelmişken beklenmedik bir sorun ile karşımızda. Ne yazık ki medya Oluşturma Aracı aracılığıyla temiz bir Windows 11 23H2 kurulumu gerçekleştirmek için biraz beklemeniz gerekecek. Windows 11 23H2 güncellemesi için, kasım ortasına kadar Medya Oluşturma Aracı ile kullanılamayacak. İşte detaylar…

Kullanıcıların Windows 11 23H2 güncellemesi için biraz sabretmesi gerekiyor!

Windows 11 23H2 güncellemesiyle birlikte Microsoft'ta resmen yapay zeka çağını başlattı. Artık resmi olarak güncelleme geldi. Bu yeni güncellemede yapay zeka asistanı Copilot dahil birçok yenilik mevcut. Kullanıcıların bu güncellemeyi Windows Update üzerinden alabilmeleri için yapmaları gereken bir şey var. En son güncellemeleri hazır oldukları anda alma geçişini etkinleştirmeleri gerekiyor.

Medya Oluşturma Aracı, büyük Windows güncellemeleri için yardımcı program olarak görev yapıyor. Ancak Microsoft'un 23H2 güncellemesini, Medya Oluşturma Aracı aracılığıyla dağıtmasında geçici bir engel var. Microsoft bu sorunun varlığını kabul etti. Ayrıca üstesinden gelmenin birkaç hafta süreceğini de bildirdi.

Microsoft açıkladı: İki popüler Windows uygulaması için yolun sonu!

Şu anda Medya Oluşturma Aracı, Windows'un en son 23H2 sürümünü değil, Windows 11 22H2 USB sürücüsünü kullanıyor. Aslında gecikmenin temel nedeni de bu. Microsoft, geçici bir çözüm bulmak için farklı yöntemlere başvurdu. Şirket, paket boyutu optimizasyonu ismini verdiği bir çalışma yürütüyor. Microsoft Kıdemli Direktörü ve Grup Ürün Müdürü Gabe Frost çözüm için bir tarih verdi. Gabe Frost'a göre bu düzeltme kasımın ortasına doğru tamamlanacak.

Peki bu yeni güncelleme için Medya Oluşturma Aracı'ndan başka bir alternatif yok mu? Medya Oluşturma Aracı'nın asıl amaçlarından biri kullanıcıların Windows işletim sisteminin temiz kurulumunu gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu durumda temiz bir kurulum için Windows Update Yardımcısı burada alternatif seçenek olarak kullanılamaz.

Ancak şirket, kasım ayının ortasına kadar beklemek istemeyenler için bir fırsatla geldi. Windows 11 23H2 ISO' ya sahip olmanız koşuşuyla daha erken kurulum yapabilirsiniz. Rufus gibi araçları kullanarak son yapay zeka güncellemesi için bir USB kurulum ortamı oluşturabilirsiniz.