Windows Fotoğraflar Yeni Özelliklerle Güncelleniyor

Windows Fotoğraflar, kullanıcı deneyimini geliştirmek için bir sürü yeni özellik tasarladı. Yeni güncellemeyle birlikte derinlemesine arama, arka planı bulanıklaştırma, konum arama gibi özelliklere kavuşacak. Windows Fotoğraflar artık Apple Fotoğraflar'ı yakalayabilecek.

Windows'tan dev gibi bir adım. Windows Fotoğraflar, kullanıcı deneyimini geliştirmek için bir sürü yeni özellik tasarladı. Bu yepyeni özellikleri tanıtacak bir güncelleme ise yolda. Bu yeni özellikler bize biraz iPhone'ları anımsatıyor. Yeni çehresi ile Windows Fotoğraflar, artık Apple Fotoğraflar'ı yakalayabilecek.

Nihayet Microsoft, Windows Fotoğraflar beklenen adımı attı!

Microsoft artık kullanıcıların isyanına kulak verdi. Windows Fotoğraflar uygulamasını iyileştirmek için harekete geçti. Yeni güncellemeyle birlikte göre artık kullanıcılar, derinlemesine arama, arka planı bulanıklaştırma, konum arama gibi özelliklere kavuşacak. iPhone'lardaki canlı fotoğraflar, Apple Fotoğraflar'ın en gıpta edilen özellikleri arasında. Windows da bu özelliği kendi bünyesine de ekleyecek. Oldukça sıkıcı olan fotoğrafa 'Hareketli Fotoğraflar' isimli özelliğiyle hayat verecek.

Arka planı bulanıklaştırma özelliğini kullanıcılar memnuniyetle karşılayacaktır. Çünkü yeni güncellemeyle birlikte gelen arka plan bulanıklığı özelliği; arka planları kaldırmak, belirli konuları vurgulamak isteyen kullanıcılar için bulunmaz bir nimet oldu. Aslında bu yeni güncelleme kullanıcıları şaşırtmadı. Kullanıcılar sadece sonunda diyebildi. Çünkü bu özellikler Apple gibi platformların yazılım ekosisteminde zaten vardı.

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Windows Fotoğraflar artık çağı ucundan yakalıyor. Artık fotoğrafın içindeki içerik türüne göre görselleri tanımlayabileceksiniz. Görsellerde bulunan niteliklere göre arama yapmanıza imkan tanıyacak. Ancak bu özelliği kullanabilmeniz için Microsoft hesabınızda oturum açmanız gerekecek. Ne yazık ki geliştirilmiş arama çubuğu hemen çalışmayabilir.

Beklenen diğer özellikler arasında, anılarınızı hatırlatacak bir opsiyon da mevcut. Ayrıca Instagram gönderinizi planlamaya hazır olduğunuzda doğru resmi bulmanıza yardımcı olacak konum aramaları yer alıyor. Plaja gittiyseniz, plajı veya belirli bir plajın adını, ziyaret ettiğiniz şehri veya sadece ev, okul gibi detaylar yazabilirsiniz. Böylece fotoğraf deryasında kaybolmayacaksınız.

Microsoft son zamanlarda ürün yelpazesinde güncellemeler ve yeni özellikler sunarak büyük bir ilerleme kaydediyor. Önce Microsoft Edge güncellemeleri şimdi de Windows Fotoğraflar'ın yenilenmesi ile şirket kendisini aşmaya devam ediyor. Ayrıca Bing AI'nin popülerliği de son hızla artıyor. Bakalım yakın gelecekte Microsoft ne yenilikler getirecek?