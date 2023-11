Windows 12'nin çıkış tarihi neredeyse doğrulandı

Windows işletim sisteminin bir sonraki ana sürümünün 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Microsoft, geçen yılın sonundan bu yana yeni işletim sistemi hakkında birçok ipucu veriyor. Bugün ise Windows 12 yeni sürümünün tarihi neredeyse doğrulandı. İşte detaylar!

Windows 12 sürümünün gelmesinin yakın olduğu iddia ediliyor!

Windows'un yeni ana sürümü kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Tüm bu süreç boyunca ise Windows 12 hakkında birçok detay ortaya çıktı. Bugün ise Microsoft'un metin editörü X'ten yaptığı paylaşımla Windows 12'nin yolda olduğunu neredeyse doğruladı.

Office 2024 Preview Hmm. New Windows Client New Windows Server New Windows Client LTSC And now new Office. 2024 is shaping up to be an amazing year pic.twitter.com/DfJk7sXfc0 — techosarusrex (@techosarusrex) November 6, 2023

Microsoft'un metin editörü, Windows'un 40. yaş gününü X hesabından kutladı. Bu kutlamanın yanı sıra kullanıcıların gelecekte uygulamadan neler bekleyebileceklerinden de bahsetti. Açıklamada yer alan özellikler hakkındaysa çok da detay yer almadı.

Öte yandan Office LTSC (Uzun Süreli Hizmet Kanalı) 2024 ön izlemesinin ilk ekran görüntüleri bir X kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Bu görüntülerin ise Windows 12 sürümüne ait olduğuna dair söylentiler çıktı. Bu da işletim sisteminin 2024'te piyasaya sürüleceğini doğrular nitelikte oldu.

X kullanıcısının yaptığı paylaşımın altına ise Windows Insider Program adlı resmi X hesabı bir yorum yaptı. Yorumunda ise "Gelecek gerçekten parlak" ifadesini kullandı. Bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiğini bilmek mümkün değil. Ancak çoğu kişi Windows 12'nin gelmesinin çok yakın olduğunu iddia etti.

Peki, siz Windows 12 tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 12 2024'te gelecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!