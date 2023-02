Windows 11 yükseltmesi yapmadan önce iki kez düşünün!

Microsoft, Windows 11 işletim sistemini tanıtması ile birlikte bazı kullanıcılarının ücretsiz olarak bu işletim sistemine geçmesine olanak sağladı. Bilgisayarları uygun olan Windows kullanıcılarının bir kısmı bu süreçte yeni işletim sistemine geçti. Ancak Microsoft'un Windows 11'i bilgisayarları yeterli özelliklerde olmayan kullanıcılara da sunduğu ifade ediliyor.

Minimum gereksinimleri karşılamayan cihazlara Windows 11 teklifi geliyor

Windows 10'un geçtiğimiz haftalarda bilgisayarlarının minimum gereksinimleri karşılamamasına rağmen bazı kullanıcılardan yanlışlıkla Windows 11 işletim sistemine yükseltme yapmalarını istediği ortaya çıktı. PhantomOcean3 isimli bir Twitter kullanıcısı yalnızca 2 GB RAM'e sahip bilgisayarına Windows 11 yükleyebileceğini ifade eden bildirimin ardından durumu paylaştı.

Windows 11 free upgrade being offered to unsupported Windows 10 devices/VMs? Screenshots from a Windows 10 22H2 VM that does not meet the Windows 11 system requirements, big ones being TPM (none) and RAM (2 GB) pic.twitter.com/VNNswgMLiC — PhantomOcean3???? (@PhantomOfEarth) February 23, 2023

Bu sorunu kabul eden Microsoft, minimum gereksinimleri karşılamayan cihazlarda yükseltme işleminin tamamlanmadığını ifade etti. Şirket, böylelikle sorunun aynı gün çözüldüğünü ve kullanıcıların herhangi bir sıkıntı yaşamadığını açıkladı.

Microsoft, geçtiğimiz dönemlerde de benzer sorunlarla karşımıza çıkmıştı. Önceki tarihlerde de minimum gereksinimleri karşılamayan cihazlara Windows 11 sunan şirket, bu sorunu henüz çözememiş gibi görünüyor. Microsoft, en son işletim sistemini bilgisayarınıza kurulabilmesi için bilgisayarlarda Güvenilir Platform Modülü (TPM) olarak isimlendirilen uygulamanın bulunmasını şart koşuyor. Microsoft'un bu uygulamayı başlatmasından bu yana karışıklıklar devam ediyor.

2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10'un satışı 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla son buldu. Artık kullanıcılarının Windows 11'e geçmesini isteyen Microsoft, güvenlik sebebiyle bu politikayı izlediğini ifade ediyor. Satışları sona ermesine rağmen 2025 yılına kadar Windows 10 için güvenlik güncelleştirmeleri ise devam edecek.

Windows 11 ile ilgili bu tür sorunlar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Peki siz Windows 11 yükseltme işlemini yaptınız mı? Eğer yaptıysanız yeni işletim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

