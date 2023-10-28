Windows 11 Moment 4 Güncellemesi Yayınlandı

Copilot ve yenilenmiş dosya gezgini gibi birçok özelliği beraberinde getiren Windows 11 Moment 4 bugün tüm kullanıcılar için sunuldu. İşte yeni Windows 11'e yeni gelen özellikler ve güncellemenin nasıl indirileceğinin tarifi.

Windows 11'in en büyük güncellemesi yayınlandı. Copilot ve yenilenmiş dosya gezgini gibi birçok özelliği beraberinde getiren Windows 11 Moment 4 bugün tüm kullanıcılar için sunuldu. İşte yeni Windows 11'e yeni gelen özellikler ve güncellemenin nasıl indirileceğinin tarifi.

Windows 11 KB5031455 güncellemesi neler sunuyor?

Şüphesiz Windows 10 çok çok başarılı bir işletim sistemiydi. Ancak Windows 11 tarzı, özellikleri ve kullanımı ile gerçekten heyecan veriyor. Şimdi ise KB5031455 güncellemesi ile çok daha fazla özellik kullanıcılara sunuluyor. Moment 4 güncellemesi ile başlat menüsü, görev çubuğu, dosya gezgini gibi birçok kısma yenilikler getiren Microsoft, güvenlik, ayarlar, Bluetooth ve Copilot için de güncelleştirmeler getiriyor. Ayrıca ülkemizin Windows 11 İngilizce tarafındaki ismi artık "Republic of Turkey" değil "Republic of Türkiye". İşte güncelleme notları:

Dinamik Aydınlatma OEM'leri için yeni özelleştirme seçenekleri eklendi. Artık yeni bilgisayarlar için işletim sistemi görüntülerini özelleştirebilirsiniz. Buna Dinamik Aydınlatma varsayılanlarının ayarlanması da dahildir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin İngilizce adını değiştirildi.

Güncelleme fontdrvhost.exe'yi etkileyen bir sorunu giderir. Kompakt Yazı Tipi Biçimi sürüm 2 (CFF2) yazı tiplerini kullandığınızda yanıt vermemeye başlar.

Güncelleme ctfmon.exe'deki bellek sızıntısını giderir.

Güncelleme TextInputHost.exe'deki bellek sızıntısını giderir.

Dinamik Aydınlatmayı etkileyen sorun giderildi.

Windows Güvenlik Duvarı Profilini etkileyen sorun giderildi.

Outlook'u etkileyen sorun giderildi.

V4 yazdırma sürücülerini kullanarak yazdırdığınızda oluşan hata giderildi.

Hücresel ayarları etkileyen sorun giderildi.

Güncelleme ile Ülke ve Operatör Ayarları Varlık (COSA) profillerini belirli mobil operatörler için güncel hale getirildi.

Dış bağlantıları engelleyen sorun giderildi.

Güvenlik Duvarı yapılandırma servis sağlayıcısı (CSP) sorunu giderildi.

Windows Bilgi Koruması (WIP) ilkelerini tanımladığınız ve proxy ayarladığınız cihazları etkileyen sorun giderildi.

Düğmeyle sıfırlama işlemini çalıştırdıktan sonra oluşan sorun giderildi.

7.3.1'den büyük PowerShell sürümlerini etkileyen sorun giderildi.

Görev Çubuğunu Otomatik Olarak Gizle ayarını etkileyen sorun giderildi.

Arama kutusu deneyiminin performansını artırıldı.

Güncelleme ile robocopy'yi etkileyen bir sorun giderildi.

Cihaz Yönetimi (DM) istemcisini etkileyen sorun giderildi.

Bu güncelleştirme hizmet yığınında da kalite iyileştirmeleri sağlar. Servis yığını güncellemeleri (SSU), cihazlarınızın Microsoft güncellemelerini alıp yükleyebilmesi için sağlam ve güvenilir bir servis yığınına sahip olmanızı sağlar.

Bir garip olay: Bu modellere Windows 11 desteği yeniden geliyor!

Windows 11 Moment 4 (KB5031455) nasıl indirilir?

Güncellemeyi Windows'unuzda kurmak için Ayarlar'da "Windows Güncelleme" kısmını bulmanız yeterli. Bu sekmeye girdikten sonra "En son güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede alın" seçeneğini seçin. Ardından Windows 11 KB5031455 kurulumu için gerekli adımları takip edin. Ancak unutmamanzı gereken şu an otomatik güncellemenin kapalı olduğu. Yani Windows 11 Moment 4 için kendiniz Ayarlar kısmından güncellemeyi başlatmalısınız.