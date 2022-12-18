Windows 11 kullanıcılarına müjde!

Windows 11 Kasım ayında, 22H2 güncellemesiyle bazı oyunlarda kare hızlarının düşmesine neden olan hatayı giderdi.

Windows 11, Kasım ayında 22H2 güncellemesiyle bazı oyunlarda kare hızlarının düşmesine neden olan bir hata ile karşı karşıya kaldı. Şirket, oyuncular için hayal kırıklığı yaratan bu sorunu bir süredir çözmeye çalışıyordu. Yapılan testlerin ardından Microsoft sonunda sorunu çözmüş görünüyor.

Windows 11'e gelen yeni güncelleme ile oyunlardaki sorunu ortadan kalkıyor

Test sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hatayı yaşayan bütün Windows 11 kullanıcılarına bu düzeltme uygulanmaya başlamış durumda. Böylece 22H2 güncellemesi ile yaşanan sorun da yaklaşık 1 aylık sürecin ardından çözülmüş oldu.

Microsoft da yaptığı açıklama ile düzeltmenin gerçekleştiğini doğruluyor. KB5020044 güncellemesi ile sorunun çözüldüğünü doğrulayan şirket, yakın zamanda tüm kullanıcıların bu durumdan faydalanabileceğini belirtti. Teknoloji devi, güncellemenin kullanıcılara ulaşmasının ise 48 saate kadar sürebileceğinin altını çizdi.

Windows 11 yıllardır beklenen özelliği alıyor!

Yayınlanan güncelleme ile birlikte tüm Windows 11 kullanıcıları yakın zamanda bilgisayarlarını sorunsuz bir şekilde kullanabilecek. Güncelleme bildirimi henüz size ulaşmadıysa, Windows güncellemeler kısmından yeni sürümü kontrol edebilirsiniz.

Düzeltmenin kısa bir süre içerisinde gelmesi ile artık Windows 11 kullanıcıları oyun oynarken rahat bir nefes alacak. Microsoft, yeni güncelleme ile oyunların yanı sıra bazı uygulamalar için de yaşanan sorunların giderildiğini belirtti. Ancak şirket bu uygulamaların detaylarını paylaşmadı.

Windows 11 için henüz işler tamamıyla rayına oturmamış olsa da belli başlı sorunlar çözülmeye başladı. Bu durum özellikle Windows 11 kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Peki siz Windows 11 ve yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.