Windows 11 için yeni yama Başlat menüsünü bozdu

Windows 11 için yayınlanan son güncelleme, Başlat menüsünün çalışmamasına neden oldu. Sorun üçüncü taraf arayüz özelleştirme uygulamalarından kaynaklanıyor.

Windows 11 için yeni yamalar gelmeye devam ediyor. Bunlar genellikle kullanıcı deneyimini artıran faydalı takviyeler olsa da bazı durumlarda saç baş yoldurtan hataların patlak vermesine neden olabiliyorlar. Kısa bir süre önce bunun yeni bir örneği yaşandı. Son Windows 11 yaması en çok kullanılan işlevlerden birisini bozdu.

Windows 11 için Başlat menüsünü bozan güncelleme

Microsoft'un Windows 11 için yayınlandığı KB5028254 numarasına sahip güncelleme kullanıcı raporlarına göre Başlat menüsünü bozuyor. Menünün işlevsiz kalmasına kısacası çalışmamasına neden olan hatanın Microsoft kaynaklı olmadığı belirtiliyor.

Yapılan araştırmalara göre yeni yamanın ardından ortaya çıkan bu sorununun nedeni ExplorerPatcher ve StartAllBack gibi üçüncü taraf arayüz özelleştirme uygulamaları. Microsoft, kullanıcılara bu konuyla ilgili yardımcı olamayacağını belirtirken, sorun yaşayanların uygulamaların geliştiricileriyle iletişime geçmesi ya da bu yazılımları kaldırması gibi önerilerde bulundu.

Scdkey'de 'Okula Dönüş' kampanyası başladı: Windows 10 Pro'yu 400 TL'ye 11 Pro'yu 600 TL'ye almak için son fırsat!

Üçüncü taraf arayüz özelleştirme uygulamalarının Windows 11'de sorunlara neden olduğu ilk olay bu değil. Bu yılın başında da benzer bir durum yaşandığını belirtelim. O dönem Microsoft tarafından yayınlanan bir güncelleme sonrası Dosya Gezgini'nde birçok hata meydana gelirken, ExplorerPatcher ve StartAllBack geliştiricileri tarafından kullanılama sunulan yamalarla birlikte sorunlar çözüme kavuşturuldu. Kısacası son olayda da top yine bu uygulamayı geliştiren kişilerde.

Güncellemenin şu an için isteğe bağlı olduğunu belirtelim. Eğer yukarıdaki gibi üçüncü taraf bir uygulama kullanıyorsanız, bu sürümü yüklemeyi bir süre ertelemeyi düşünebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un "Bizim sorunumuz değil" yaklaşımı doğru mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!