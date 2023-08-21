Windows 11 sürekli bir değişim halinde ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için düzenli olarak yeni güncellemeler alıyor. İlk büyük Windows 11 güncellemesi, geçen yıl çıkan 22H2 sürümüydü ve o zamandan beri, yeni özellikler ve yetenekler ekleyen daha küçük güncellemeler geliyor. Ancak şu anda Windows 11 için diğer büyük güncelleme olan 23H2'ye pek de uzak bir zamanda değiliz.

Windows 11 sürekli bir değişim halinde ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için düzenli olarak yeni güncellemeler alıyor. İlk büyük Windows 11 güncellemesi, geçen yıl çıkan 22H2 sürümüydü ve o zamandan beri, yeni özellikler ve yetenekler ekleyen daha küçük güncellemeler geliyor. Ancak şu anda Windows 11 için diğer büyük güncelleme olan 23H2'ye pek de uzak bir zamanda değiliz.

Windows 11 için dev güncelleme: 23H2 güncellemesi

Microsoft, Windows 11 sürüm 23H2'yi henüz duyurmamış olsa da, önümüzdeki birkaç ay içinde, bu güncelleme bekleniyor. Önizlemede pek çok Windows 11 özelliğini görebildiğimiz Windows Insider programı ve Build 2023'ten gelen son duyurular sayesinde, güncelleme geldiğinde karşımıza neler çıkacağı konusunda fikirlerimiz var.

Microsoft, son birkaç aydır yapay zekaya tamamen atılmaya çalışıyor. Sıradaki adım ise Windows. Build 2023 sırasında Microsoft, bilgisayarınızda neredeyse her şeyi yapmanıza yardımcı olmak için GPT-4 gibi büyük dil modellerinden yararlanan bir AI asistanı olan Windows Copilot'u duyurdu.

Windows Copilot, Bing Chat'in yapabildiği birçok şeyi yapabilir. Copilot henüz önizlemede mevcut değil, bu yüzden yapabileceği her şeyi ilk elden bilmiyoruz, ancak Microsoft'un duyurusuna göre potansiyel çok büyük.

Nihayet: Windows 11, yıllardır beklenen yeniliğe kavuşuyor!

Yeni sürüm ile birlikte WinUI 3 tabanlı Dosya Gezgini de yenileniyor. Windows 11 orijinal sürümüyle zaten yeniliğe kavuşmuş olsa da Microsoft tekrar revize etme kararı aldı. Bununla birlikte yıllardır talep edilen yeni bir ses karıştırıcı da geliyor. Bu güncellemeyle, ses düzeyi karıştırıcısını daha kolay açabileceksiniz. Bunun için Windows + Ctrl + V tuşlarına basmanız yeterli olacak.

Windows 11 sürüm 23H2, Ayarlar uygulamasındaki yeni Dinamik Aydınlatma sayfasıyla bağlı çevre birimleriniz için RGB aydınlatma efektlerini yönetmeyi kolaylaştırmaya çalışacak. Özellikle birden fazla markanın cihazlarını kullananlar için çok faydalı olacak bu özellik de yıllardır talep ediliyordu. Bu özellik ile tüm cihazlarınızın aydınlatma efektlerini tek sayfadan yönetebileceksiniz.

Microsoft, Windows Spotlight'ı da güncelleyecek. Windows Spotlight artık 4K duvar kağıtlarını destekleyerek özelliği yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip kullanıcılar için daha kullanışlı hale getiriyor. Ayrıca yeni emojiler gelecek ve bazı emojiler de yeniden tasarlanacak.

Bu güncellemeyle Microsoft, ayarlar uygulamasına en alakalı ayarlarınızı hızlı bir şekilde kullanılabilir hale getirecek yeni bir giriş sayfası ekliyor. Ayarlar sayfası, kullanım alışkanlıklarınızdan öğrenecek ve en çok ihtiyaç duyacağınız ayarlara hızlı erişim sağlayan kartlar sunacak. Ayrıca yeni sürüm HDR duvar kağıtlarını da destekleyecek. .JXR biçimindeki görüntüleri artık duvar kağıdı yapabileceksiniz.

Windows 11 23H2 güncellemesi ne zaman gelecek?

Microsoft, Windows 11 sürüm 23H2 için henüz belirli bir yayın tarihi açıklamadı. Ancak yeni sürümün 2023 sonbaharında duyurulacağı varsayılıyor. Bu, büyük olasılıkla yeni Surface cihazlarının lansmanına yakın eylül veya ekim aylarında olacaktır. Sürüm 22H2, Windows 11'in birinci yıl dönümünden sadece birkaç gün önce, 20 Eylül'de kullanıma sunuldu. Bu güncelleme ile benzer bir şey bekleyebiliriz.

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