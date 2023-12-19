Windows 11 Güncellemesi Wi-Fi Sorunu Yaratıyor

Windows 11'in zorunlu güncellemesi olan KB5033375, Wi-Fi bağlantılarında kesilmelere neden oluyor. Kullanıcılar geçici olarak güncellemeyi kaldırarak sorunu çözebiliyor.

Windows 10'un daha modern hali olarak piyasaya çıkan Windows 11 bugün yeni bir haberle gündeme geldi. Buna göre Microsoft'un zorunlu olarak yayınladığı yama, Windows 11 bilgisayarlarda yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. İşte Windows 11 ile gündeme gelen Wi-Fi sorunu!

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar ara ara Wi-Fi kesintisi yaşıyor!

Microsoft, her ay güvenlik güncellemelerini düzenli bir şekilde yayınlıyor. Son olarak da KB5033375 numaralı aralık ayı güncellemesini kullanıma sundu. Genellikle bu güncellemeler güvenlik yaması içeriyor. Ancak son güncelleme beraberinde bir sorunu da getirdi.

Windowslatest adlı bir kaynağa göre Windows KB5033375 yapı numaralı güncelleme, bazı bilgisayarlarda Wi-Fi kablosuz bağlantılarında kesilmelere neden oldu. Söz konusu sorun, üniversite çalışanları, öğrenciler ve pek çok çalışan tarafından bildiriliyor.

Nihayet! Microsoft, aylardır var olan Windows 11 hatasını nihayet çözdü

Bununla birlikte bu Wi-Fi bağlantısının ara ara kesintiye uğradığı belirtildi. Öte yandan sorunu yaşayan kullanıcıları güncellemeyi kaldırmalarından sonra hatanın da yok olduğunu ifade etti. Bununla birlikte kullanıcılara geçici bir çözüm sunuluyor.

Buna göre güncellemeden kaynaklı bu sorunu yaşayan kullanıcılar, yayınlanan son güncellemeyi kaldırmayı tercih edebiliyor. Bu da geçici olarak bir çözüm sağlıyor. Ancak bunu yapmayan kullanıcılar da bir sonraki güncellemeyi beklemek zorunda kalacak.

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde aylardır yaşanan Dosya Gezgini'nin birden açılması sorunu da çözüldü. Bu soruna göre Dosya Gezgini uygulaması beklenmedik anda açılıyordu. Ayrıca uygulamanın bir anda açılması sorunu Ekim 2022'den itibaren vardı. Söz konusu güncelleme bu sorunu çözerken peşinde yeni sorunu getirdi.

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