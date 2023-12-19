Üye Girişi
Haberler

Windows 11 Güncellemesi Wi-Fi Sorunu Yaratıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Windows 11'in zorunlu güncellemesi olan KB5033375, Wi-Fi bağlantılarında kesilmelere neden oluyor. Kullanıcılar geçici olarak güncellemeyi kaldırarak sorunu çözebiliyor.

Windows 10'un daha modern hali olarak piyasaya çıkan Windows 11 bugün yeni bir haberle gündeme geldi. Buna göre Microsoft'un zorunlu olarak yayınladığı yama, Windows 11 bilgisayarlarda yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. İşte Windows 11 ile gündeme gelen Wi-Fi sorunu!

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar ara ara Wi-Fi kesintisi yaşıyor!

Microsoft, her ay güvenlik güncellemelerini düzenli bir şekilde yayınlıyor. Son olarak da KB5033375 numaralı aralık ayı güncellemesini kullanıma sundu. Genellikle bu güncellemeler güvenlik yaması içeriyor. Ancak son güncelleme beraberinde bir sorunu da getirdi.

Windowslatest adlı bir kaynağa göre Windows KB5033375 yapı numaralı güncelleme, bazı bilgisayarlarda Wi-Fi kablosuz bağlantılarında kesilmelere neden oldu. Söz konusu sorun, üniversite çalışanları, öğrenciler ve pek çok çalışan tarafından bildiriliyor.

Nihayet! Microsoft, aylardır var olan Windows 11 hatasını nihayet çözdü

Bununla birlikte bu Wi-Fi bağlantısının ara ara kesintiye uğradığı belirtildi. Öte yandan sorunu yaşayan kullanıcıları güncellemeyi kaldırmalarından sonra hatanın da yok olduğunu ifade etti. Bununla birlikte kullanıcılara geçici bir çözüm sunuluyor.

Buna göre güncellemeden kaynaklı bu sorunu yaşayan kullanıcılar, yayınlanan son güncellemeyi kaldırmayı tercih edebiliyor. Bu da geçici olarak bir çözüm sağlıyor. Ancak bunu yapmayan kullanıcılar da bir sonraki güncellemeyi beklemek zorunda kalacak.

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde aylardır yaşanan Dosya Gezgini'nin birden açılması sorunu da çözüldü. Bu soruna göre Dosya Gezgini uygulaması beklenmedik anda açılıyordu. Ayrıca uygulamanın bir anda açılması sorunu Ekim 2022'den itibaren vardı. Söz konusu güncelleme bu sorunu çözerken peşinde yeni sorunu getirdi.

Peki, siz Windows 11 Wi-Fi sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Microsoft Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Damla Can kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Damla Can kaç yaşında, evli mi? Survivor Furkan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Furkan kaç yaşında, evli mi? İzlanda'da yanardağ patlaması! (VİDEO) İzlanda'da yanardağ mı patladı, son durum nedir? Survivor Seda Aktuğlu kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda Aktuğlu kaç yaşında, evli mi? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Survivor Yasin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yasin kaç yaşında, evli mi? 20 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Survivor Seda kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda kaç yaşında, evli mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İstanbulspor - Trabzonspor maçı CANLI izle! İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Survivor Begüm kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Begüm kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Ogeday kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Ogeday kaç yaşında, evli mi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title