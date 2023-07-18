Windows 11 Güncellemesi Oyuncuları Memnun Edecek

Microsoft, Windows 11'in son güncellemesi ile oyuncuların performansını artırmayı hedefliyor. Yüksek DPI oranına sahip mouse modellerindeki sorunları çözen güncelleme, oyunseverlerin takılma ve çökme sorunlarını da gideriyor.

Microsoft, 2021 yılında kullanıma açılan Windows 11 ile henüz istediği kullanıcı sayısına ulaşmış değil. Şimdiye kadar birçok sorunla boğuşan şirket, getirdiği güncellemeler ile kullanıcı sayısını artırma niyetinde. Microsoft'un son güncellemesi ise oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor.

Windows 11, yüksek performanslı oyuncu mouse modellerindeki sıkıntıyı ortadan kaldırıyor

Windows 11'in geçtiğimiz hafta sunmaya başladığı toplu güncellemesi, oyuncular için birkaç şık özellikle birlikte geliyor. Microsoft'un temmuz ayı içerisinde yayınlanan toplu güncellemesi (KB5028185) piyasadaki en iyi oyuncu mouse modellerine fayda sağlayacak bir değişikliği de beraberinde getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Windows 11 kullanıcıları temmuz güncellemesi ile daha iyi bir oyun performansı sergileyecebilecek. Microsoft, yapılan açıklama ile yüksek DPI oranına sahip mouse modellerinin performansının artacağına işaret ediyor.

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Daha önce Windows 11 sahipleri yüksek DPI oranına sahip mouse ile birlikte farklı donanımların kullanılması ile yaşanan takılma sorunlarından şikayetçiydi. Farklı donanımların oluşturduğu aşırı yüklemenin yeni güncelleme ile birlikte artık ortadan kalktığı ifade ediliyor.

Microsoft yeni yama ile birlikte oyunseverlerin canını sıkan bir diğer hatayı da yine ortadan kaldırmış durumda. Oyunların donmasına veya çökmesine neden olan Zaman Aşımı Algılama ve Kurtarma (TDR) hataları sorununun da yine KB5028185 yaması ile çözüldüğü bildiriliyor.

Windows 11, sahip olduğu sorunlar nedeniyle bir türlü istenen kullanıcı sayısına ulaşabilmiş değil. Microsoft ise sık sık getirdiği güncellemeler ile birlikte bu durumu ortadan kaldırmak istiyor. Peki siz Windows 11 ve sunduğu oyun performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.