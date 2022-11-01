Windows 11 güncellemesi ortaya çıktı!

'Moments 2' olarak adlandırılan bir sonraki Windows 11 güncellemesi, yanlışlıkla bir YouTube videosunda ortaya çıktı.

'Moments 2' olarak adlandırılan bir sonraki Windows 11 güncellemesi, yanlışlıkla bir YouTube videosunda ortaya çıktı. Yeni güncellemede Fotoğraflar uygulamasının yenilenmesi ve tablet cihazlar için daha iyi bir Görev Çubuğu'nun gelebebileceği ifade ediliyor.

Windows 11 yeni bir güncelleme daha alıyor

Aylık internet üzerinde yapılan yayında Windows 11 özellikleri ele alınıyor. Ancak bu video sırasaında yanlışlıkla '23003.ni_moment_directdash_dev1.221018-160' adlı yapı göze çarpıyor. Bu gelişmenin ardından Ekim ayında yayınlanan Moments 1'in üzerinden henüz kısa bir süre geçmişken Moments 2 güncellemesinin yakın zamanda sunulacağı anlaşılıyor.

Gelen bilgilere göre yeni güncelleme ile birlikte tablet kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak adına daha büyük bir görev çubuğu Windows 11'deki yerini alabilir. Daha büyük simgelerle birlikte yaşanacak olası karmaşaların önüne geçilmesi planlanıyor.

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Diğer yandan Moments 2 ile birlikte Windows 11 Fotoğraflar uygulamasındaki iCloud entegrasyonunun ilk kez görücüye çıkması muhtemel görünüyor. Böylelikle iOS kullanıcıları macOS'takilere benzer şekilde, fotoğraflarını uygulama aracılığıyla Windows işletim sistemli bilgisayarlarına senkronize edebilecek.

Surface etkinliğinde Microsoft'un bu özelliği Kasım ayı içerisinde sunacağı açıklanmıştı. Son gelen sızıntıların ardından Moments 2 güncellemesinin çok yakın zamanda gelebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sık güncellemelerin gelmesi de Windows 11 için önemli bir avantaj.

Windows'un getirdiği büyük güncellemenin hemen ardından bir güncelleme daha planlıyor olması oldukça iyi bir işaret. Yeni güncellemelerde Microsoft'un neler sunacağını merakla bekliyoruz. Şirketin, Windows 11 hakkındaki planları henüz bitmiş değil.

Bakalım Windows 11 yeni güncelleme ile birlikte başka ne gibi özelliklere kavuşacak. Peki siz Windows 11 kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız Windows 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgisayarınızda W Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.