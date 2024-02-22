Windows 11'e Yeni Yetenekler Eklenen Copilot Güncellendi

Microsoft, Windows 11'e eklenen yapay zeka asistanı Copilot'u geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, kısa süre önce yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte Windows Copilot, yeni yeteneklere kavuştu.

Windows Copilot yeni yetenekleri

Copilot, başlangıçta tema değiştirmek, rahatsız etmeyin modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak, ekran görüntüsü almak, pencereleri kapatmak ve uygulamaları başlatmak gibi temel yeteneklere sahipti. Neyse ki işlev sayısı arttı.

Microsoft, yakın zamanda test kullanıcıları için yayınladığı Preview Build 26058 güncellemesiyle birlikte Copilot için yeni yetenekler duyurdu. Güncelleme notlarına baktığımızda yapay zeka asistanının artık kablosuz ağları listeleme, sistem bilgilerini listeleme, pil hakkında bilgi verme, başlangıç uygulamalarını listeleme ve IP adresini görme gibi işlemler yapabildiğini görüyoruz.

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Bununla beraber metin boyutunu değiştirme, yüksek kontrastı açma, sesli yazmayı başlatma ve anlatıcıyı açma gibi komutları gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Son güncellemeyle birlikte Windows Copilot için yeni yetenekler şu şekilde sıralandı;

Kullanılabilir kablosuz ağları listelemek.

Sistem veya cihaz bilgilerini listelemek.

Pil bilgisi vermek.

Depolama alanını temizlemek.

Geri dönüşüm kutusunu boşaltmak.

Pil tasarruf moduna geçmek.

Başlangıç ??uygulamalarını göstermek.

IP adresini göstermek.

Sistem, cihaz veya depolama hakkında bilgiler vermek.

Anlatıcıyı açmak.

Sesli erişimi açmak.

Büyüteci açmak.

Metin boyutunu değiştirmek.

Canlı altyazı başlatmak.

Yüksek kontrastı açmak.

Sesle yazmayı başlatmak.

İlgili güncellemenin herkes için ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor fakat bu noktada tahminler, önümüzdeki haftaları gösteriyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Windows Copilot yeteneklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.