Windows 11'e Wi-Fi için QR kod özelliği geliyor

Windows 11 kullanıcıları artık QR kod ile Wi-Fi bağlantısı paylaşabilecek. Microsoft'un bu özelliği diğer platformlara göre geç getirmesi dikkat çekiyor.

Başlıkta okuduğunuz şaka değil. İnsanlığın QR kod sistemi ile tanışması 1994 yılına dayanıyor. Daha sonralarda gelişen teknoloji ile artık gittiğimiz kafelerde bile menüye bu kodlar ile bakmaya başladık. Şimdilerdeyse Wi-Fi bilgilerimizi direkt olarak QR kodlar ile paylaşıyoruz ancak Microsoft bu konuda oldukça geride kaldı. İşte detaylar…

Şükür kavuşturana: Wi-Fi için QR kod özelliği sonunda Windows 11'e geliyor!

"Kanka Wi-Fi şifresi ne?" sorusunu gün içerisinde birçok arkadaşımıza soruyor veya aynı soruyu işitiyor olabiliriz. Gündelik hayatımızda belediye otobüsüne binmek için bile mobil uygulamalar kullanıyoruz. E tabi tüm bu sistemler beraberinde internet bağlantısını da bizim için zorunlu hale getiriyor.

Evimizde, okulumuzda veya iş yerimizde bir Wi-Fi şifresi çılgınlığı var. Bu şifreler bazen gerçekten uzun ve karışık olabiliyor. Bununla birlikte bir de büyük harf, küçük harf, noktalama işaretleri derken işler giderek uzuyor ve bir Wi-Fi şifresi vermek sizin için 15-20 dakikayı bulabiliyor.

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Bu sebeple üreticiler Wi-Fi şifrelerini cihazlar arasında QR kod ile paylaşmanızı sağlayacak teknolojiler ürettiler. Fakat bu teknoloji bir türlü Windows bilgisayarlara gelemedi. Windows kullanıcıları hala Wi-Fi şifreleri paylaşacağı durumlarda tek tek "şapkalı A, küçük B, büyük Ç" gibi kodlama yaparak şifre paylaşıyor.

Ancak Microsoft'tan gelen son haberlere göre bu durum artık değişiyor. Windows 11 için QR kod ile Wi-Fi bağlantısı paylaşabileceğiniz kod paylaşım özelliği geliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre artık herhangi bir ağa bağlı olan Windows cihazlar diğer kullanıcıların ağa mobil cihazlardan bağlanabilmesi için QR kod oluşturacak. Bu özellik aslında çok uzun zamandır cihazlarımızda var ancak Microsoft'un Windows'u oldukça geç kaldı.