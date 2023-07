Windows 11'e enerji tasarrufu özelliği ekleniyor

Microsoft, 2021 yılında kullanıma sunduğu Windows 11'e yeni özellikler ekleyerek daha çekici hale getirmeye çalışıyor. Windows 10'un gölgesinde kalmayı sürdüren Windows 11 yakın zamanda oldukça önemli bir özelliğe kavuşabilir. Windows 11'in yeni özelliği tasarruf temelli olacak.

Windows 11 ne kadar güç tükettiğinizi hesaplayacak

Windows 11, bilgisayarınızın günlük olarak ne kadar güç tükettiği ve ayrıca uygulama başına güç kullanımı hakkında size fikir verecek yeni bir özelliğe kavuşuyor. Henüz test aşamasında olan ve bir Windows araştırmacısı tarafından ortaya çıkarılan bu gizli özellik, yakın zamanda kullanıma sunulabilir.

Battery usage in Power settings is becoming Energy (& battery) usage, will show energy usage data (per app as well) and on devices without batteries. Devices with batteries can switch between energy usage and battery level. Total energy usage/emissions data also shown. (23506) pic.twitter.com/PVpep5uiEX — PhantomOcean3 ???? (@PhantomOfEarth) July 19, 2023

Windows 11'in yeni özelliği PhantomOfEarth isimli Twitter kullanıcısı tarafından ViVeTool kullanılarak ortaya çıkarıldı. ViVeTool, Microsoft tarafından henüz etkinleştirilmemiş olan ve arka planda gizlenen özellikleri etkinleştirmek için kullanılabilen bir Windows yapılandırma programı olarak karşımıza çıkıyor.

Microsoft, yeni özellik ie birlikte 'Pil Durumu' panelini 'Enerji Kullanımı' paneli olarak değiştirecek. Bu isimlendirme, yeni özelliği sadece dizüstü bilgisayarlarda değil masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabileceğini gösteriyor.

Yeni panel, Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlar için enerji kullanım verilerini gösterecek ve her bir uygulama için detaylandıracak. Böylece sisteminizde fazladan enerji tüketen uygulamaları da görebileceksiniz. Bu sayede enerji tüketimine karşı kullanıcılar gerekli önlemleri de alabilecekler.

Microsoft, enerji kullanımının yanı sıra emisyon verilerini de kullanıcılarına sağlamayı planlıyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik için Microsoft tarafından bir açıklama yapılmış değil. Şimdilik bazı hatalara da ev sahipliği yapan bu sistemin ilerleyen dönemde bizlerle olacağını ise söyleyebiliriz.

Windows 11, yeni sunacağı özellik ile birlikte kullanıcılarının hangi uygulamanın daha fazla enerji tükettiğini gösterecek. Kullanıcılar da buna göre tasarruf önlemleri alabilecek. Peki siz Windows 11 ve 'Enerji Durumu' paneli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.