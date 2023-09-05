Windows 11 Dosya Gezgini Hatası Performansı Artırıyor

Windows 11'in dosya uygulaması olan Dosya Gezgini, yeni bir hata sonrasında daha performanslı hale geldi. Dosya Gezgini'ni tam ekran moduna geçirdikten sonra tekrar eski haline getirmek, hızlanmasına yol açıyor.

Microsoft, kullanıcılarını Windows 11'e çağırmaya devam ediyor. Ancak yeni işletim sisteminin, bazı noktalarda performans açısından Windows 10'dan daha yavaş olduğu biliniyor. Windows 11 hatası ise uygulamaların daha hızlı açılmasını sağlıyor.

Windows 11 hatası sayesinde Dosya Gezgini hızlanıyor

Windows 11'in dosya uygulaması olan Dosya Gezgini, yeni bir hata sonrasında daha performanslı hale geldi. Raporlara göre, Dosya Gezgini'ni tam ekran moduna geçirdikten sonra tekrar eski haline getirmek, hızlanmasına yol açıyor.

Windows kullanıcıları tarafından paylaşılan videolar, bu hatanın gerçekliğini ortaya koydu. Uygulamayı F11 tuşuna basarak tam ekran yaptıktan sonra tekrar pencere moduna alırsanız, klasör içeriğinin ve dosya resimlerinin daha hızlı yüklendiği fark edeceksiniz.

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Kısa sürede Reddit ve Twitter'da viral hale gelen bu hatanın sebebi bilinmiyor. Ancak daha önce Windows 11'in Dosya Gezgini, klasör içeriklerini ve arama sonuçlarını yüklemede yavaş olmasıyla nedeniyle eleştirildi.

Hız artırma hatasının Insider sürümleri de dahil olmak üzere Windows 11'in mevcut tüm versiyonlarını etkiliyor gibi görünüyor. Öte yandan Microsoft'un Dosya Gezgini'ni kasıtlı olarak yavaşlatıp yavaşlatmadığı da belirsiz.

Hata, kazara ortaya çıkan bir performans artışı sunsa da, kullanıcılar Dosya Gezgini'nin performansının iyileştirmesi gerektiğini düşünüyor. Microsoft'tan hatayla ilgili henüz açıklama gelmiş değil.

Peki siz Windows 11 hatası hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi sürümü tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!