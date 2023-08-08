Windows 11 Destekleyen İşlemci Sayısı Azaldı

Microsoft, Windows 11'in desteklediği işlemci modellerini güncelledi ve 44 Intel ve 8 AMD modelini listeden çıkardı. Bu hamle, diğer işlemcilerin de Windows 11 desteğinin kaldırılabileceği endişelerini artırıyor.

Microsoft, kullanıcıları uzun yıllardır Windows 11'e geçirmeye çalışıyor. Bunun için her ay yeni işlemci desteği kazanan işletim sistemi, bu sefer bazı AMD ve Intel modellerini desteklemeyi bıraktı. Microsoft'un Windows 11 destekleyen işlemciler listesinden 44 Intel ve 8 AMD modeli kaldırıldı.

Windows 11 destekleyen işlemci sayısı azaldı

Microsoft, Windows 11'in resmi olarak desteklediği işlemci modellerini güncelledi. Buna göre listeden 44 Intel Xeon işlemcisi kaldırıldı. AMD tarafında ise bazı Ryzen modellerinde değişiklikler yaşandı.

Kaldırılan Xeon işlemcileri, Intel'in 8. nesil serisinden sunucu sınıfı modellerini oluşturuluyor. Öncelikle sunucular ve iş istasyonları için tasarlanmış olsa da, daha önce bu Xeon sınıfı işlemciler için Windows 11 desteği veriliyordu.

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AMD'de ise bir Athlon serisi işlemci ve 7 adet Ryzen modeli etkilendi. Bu işlemcilerin ise dizüstü bilgisayarlar ve sunucu tabanlı iş bilgisayarları için geliştirildiğini belirtelim.

Intel Xeon E-21 ailesi

Intel Xeon E-22 ailesi

Intel Xeon E-23 ailesi

AMD Athlon Gold PRO 4150GE

AMD Ryzen 3 5380U

AMD Ryzen 3 PRO 4355G

AMD Ryzen 3 PRO 4355GE

AMD Ryzen 5 7640H

AMD Ryzen 5 PRO 4655G

AMD Ryzen 5 PRO 4655GE

AMD Ryzen 7 7840H

Bu hamle Intel tarafında şimdilik yalnızca Xeon işlemcileri etkilese de, Microsoft'un diğer işlemcilerden de Windows 11'i desteğini sessizce kaldırabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Bu işlemcilere sahip Windows 11'li bilgisayarlar resmi olarak desteklenmeyecek. Ancak Microsoft geriye dönük olarak desteği şu an için kesmediğinden dolayı muhtemelen Windows güncellemelerini almaya devam edecek.

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