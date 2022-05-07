Windows 11'den Windows 10'a nasıl düşürülür?

Bu doğru, Windows 11'in önceden yüklenmiş olduğu bir bilgisayar satın almış olsanız bile Microsoft'un en yeni işletim sisteminden vazgeçebilirsiniz. İşlem, Windows 11'i nasıl edindiğinize bağlı olarak değişir.

Senaryo 1: Yükseltmeyi ilk 10 gün içinde geri alın

Bu yöntemin çalışması için, Windows 10'dan Windows 11'e yükselttiğinizde sisteminizi silmiş olmamalısınız. Bunun yerine, Windows Update veya Windows 11 Kurulum Yardımcısı, geçiş yaparken dosyalarınızı ve uygulamalarınızı olduğu gibi bırakmıştır. Ayrıca, yükseltmeyi geri almak için hala Microsoft'un saçma sapan 10 günlük süresi içinde olmalısınız.

Her iki noktadan da emin değilseniz endişelenmeyin. Seçeneğin hala kullanılabilir olup olmadığını görmek için yine de bu adımları uygulayabilirsiniz. Başlamadan önce, önlem olarak dosyalarınızı yedeklemenizi öneririz.

1. Ayarlar'ı ve ardından Kurtarma seçeneklerini açın. Bunu yapmanın en hızlı yolu, Başlat Menüsünü açmak ve "kurtarma seçenekleri" yazmaktır.

2. Geri dön'ü arayın. Bunu uygun görmüyorsanız, 10 günlük sürenizin dışındasınız ve eski sürüme geçmek için aşağıdaki diğer yöntemi kullanmanız gerekecek.

3. İşlemi başlatmak için Geri dön düğmesine tıklayın.

Neden Windows 10'a geri döndüğünüzü soran bir pencere belirecek, ardından geri dönmeye başlamadan önce öneriler ve/veya tavsiyeler sunan diğer birkaç geçiş reklamı ekranı gelecek. Uygulamaları ve programları yeniden yükleme olasılığı konusunda uyarıda bulunana dikkat edin. Devam etmeden önce ne yüklediğinizi not etmek isteyebilirsiniz.

Senaryo 2: 10 gün sonra (veya temiz bir Windows 11 yüklemesinden) sürüm düşürme

Windows 10'un yerinde yükseltmesi için 10 günlük geri alma süresini çoktan geçtiniz mi, yoksa bilgisayarınız Windows 11 yüklü olarak mı geldi? Tek seçeneğiniz temiz bir silme ve Windows 10 yüklemesidir.

Bu yöntemi yapmak zor değil, ancak biraz daha fazla zaman alıyor çünkü başlamadan önce dosyalarınızı yedeklemeniz ve yükleme medyası oluşturmanız gerekecek. Daha sonra Windows 10 aktivasyonu için ihtiyaç duymanız ihtimaline karşı Windows lisans anahtarınızı da not almalısınız.

Bilgisayarınızı en iyi nasıl yedekleyeceğinizden emin değilseniz, başlamak için önerilerimize ve ayrıca en iyi ücretsiz yedekleme yazılımı ve en iyi yedekleme hizmetlerine ilişkin özetlerimize göz atın. Windows lisans anahtarınızı bulmak için Magical Jelly Bean KeyFinder'ı da kullanabilirsiniz.

Windows 10 ile önyüklenebilir bir USB sürücü veya DVD oluşturmak için en az 8 GB alana sahip bir USB sürücüye veya boş bir DVD'ye ihtiyacınız olacak. Microsoft'un Windows 10'u İndir sayfasına gidin, ardından Windows 10 kurulum medya aracını indirin ve kurun. Araç, adımlarda size rehberlik edecektir.

USB sürücüsü veya DVD hazır olduğunda ve yedeklerinizi ve lisans anahtarı bilgilerinizi aldıktan sonra Windows'u yeniden başlatın. Yükleyici otomatik olarak başlamazsa, yeniden başlatmanız ve ilk önyükleme ekranını görür görmez klavyenizdeki bir tuşa (örn. F12) basarak önyükleme menüsüne girmeniz gerekir. Bazı bilgisayarlar bu bilgileri önyükleme ekranında listeler, ancak sizinki yoksa, basılacak doğru tuşu çevrimiçi olarak arayabilirsiniz.

Önyükleme menüsünde USB sürücünüzü seçin. Daha sonra Windows 10 yükleyicisini yüklemelidir. Ürün anahtarınızı girmek de dahil olmak üzere adımları izleyin. (Sistemi silmeden önce anahtarın düzgün çalışmadığını şimdi anlamak daha iyidir.) Yükleyicinin çalışması tamamlandıktan sonra, Windows 10'un tamamen etkinleştirilmiş ve kullanıma hazır yeni bir kopyasına sahip olmalısınız.

Tekmoloji / Teknoloji