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Windows 11'de Yeni Enerji Tasarrufu Özelliği

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Windows 11 kullanan dizüstü bilgisayarlar, yeni 'Enerji Tasarrufu' özelliği sayesinde daha iyi pil ömrüne sahip olabilecek. Bu özellik, arka planda çalışan uygulamaları sınırlayarak pil ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Ayrıca, VPN'i tek tıklamayla açma veya kapatma özelliği de geliyor. Enerji tasarrufu özelliği, dizüstü bilgisayarlarla sınırlı olmamakla birlikte, masaüstü bilgisayarlar için de kullanılabilir olacak.

Windows 11 kullanan dizüstü bilgisayarlar, şu anda test aşamasında olan yeni "Enerji Tasarrufu" özelliği sayesinde, yakın zamanda daha iyi pil ömrüne sahip olabilir. Microsoft bunu pil tasarrufu modunun bir uzantısı olarak tanımlıyor ve size daha fazla pil ömrü sağlamak için sistem performansını otomatik olarak ayarlıyor.

Bu özellik aktifken arka planda çalışan bazı uygulamaları sınırlayacak ve ya durduracaktır. Bu nedenle bilgisayarınız bir nebze daha yavaş çalışacak veya açacağınız dosyalar daha geç açılacaktır. Fakat bu sayede bilgisayarınız pil ömrü eskisinden çok daha uzun bir süre dayanacaktır.

Windows 11 için yeni enerji tasarrufu özelliği geliyor!

Enerji tasarrufu özelliği nasıl kullanılır?

Enerji tasarrufu, pil yüzdeniz belirli bir seviyenin altına düştüğünde devreye girecek şekilde ayarlanabilir veya bunu manuel olarak da seçebileceksiniz. Manuel olarak seçerseniz bunu yapmak için görev çubuğunun en sağında bulunan pil ibaresine tıklayarak manuel olarak işaretlemeniz gerekiyor.

Ayrıca, VPN'inizi tek tıklamayla açma veya kapatma özelliği de geliyor. Artık hızlı ayarlardan VPN'inizi tek tıklama ile aktifleştirebileceksiniz. Tabi ki bu özellikler henüz gelmediği için ne kadar etkili ve performanslı çalışacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat Microsoft bu özelliği bilgisayarların daha iyi bir şekilde pil tasarrufu yaparak daha uzun ömürlü olmalarına olanak sağlıyor.

Windows 11'e özel olacağı söylenen özellik, Windows 10'a geliyor!

Enerji tasarrufu özelliği yalnızca dizüstü bilgisayarlarda mı olacak?

Bu özelliğin ilginç yanı, dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olmasına rağmen, Microsoft'un aynı zamanda masaüstü bilgisayarlar için de bu özelliği kullanılabilir yapmasıdır. Bu sayede bilgisayarları günün çoğunluğunda açık bırakmak zorunda kalan ya da uzun süre bilgisayar başında olan insanların da enerji tasarrufu sağlayarak maddi olarak da bir miktar rahat etmelerine olanak sağlayacak.

Elektrik faturalarının bir nebze düşük gelmesine olanak sağlayarak bir çok kullanıcı veya bilgisayar başında çalışan insanlar için bu özelliğe sahip olmak yararlı bir seçenek gibi görünüyor.

Windows 11, 5 Ekim 2021 yılında piyasaya sürülen bir işletim sistemidir. Bu tarihten beri sürekli devam eden bu ve bunun gibi güncellemelerle kullanıcıların daha rahat şekilde hareket etmelerine olanak sağlıyor. Windows 12'nin ise 2024 yılının ortalarına ya da sonlarına doğru tanıtılacağı ve tam sürümün ise 2025 yılında çıkış yapacağı konuşuluyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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