Windows 11'de Varsayılan Uygulamaları Kaldırma Özelliği Test Ediliyor

Microsoft, geçtiğimiz yıl yeni işletim sistemi Windows 11'i hayatımıza sokmasıyla beraber uzun bir süredir can sıkan hataları çözmek için uğraştı. Bu sorunların neredeyse tamamı çözüme kavuşmuşken şirket, son aylarda artık yeni özelliklere odaklanmış durumda.

Geçtiğimiz haftalarda Windows 11'e oyuncular için çoklu monitörlere dinamik yenileme hızı getiren Microsoft, şimdi ise kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından çok istenen varsayılan uygulamaları kaldırabilme özelliğini nihayet test etmeye başladı.

Windows 11 kullanıcıları, yakında varsayılan uygulamaları kaldırabilecek!

Windows kullanıcılarını en sinir eden noktalardan birisi hiç şüphesiz Fotoğraflar, Kamera ve Kişiler gibi bilgisayar ilk kurulduğunda yüklü olarak gelen uygulamaları kaldıramamak. Bu durumda kullanıcılar, bunları kullanmayacak olsa bile kaldıramadığı için mecburen cihazında tutuyordu.

Görünen o ki Microsoft, bu durum için harekete geçti. Öyle ki Windows 11 için yakın zamanda Canary kanalına ön izleme olarak yayımlanan 25931 yapı numaralı güncelleme ile birlikte demin sözünü ettiğimiz varsayılan uygulamaları kaldırmanın mümkün hale geldiği görüldü.

Windows 11, oyuncuların beklediği özelliği alıyor!

Bu yenilik ile beraber kullanıcılar, bilgisayarında hiç yere yer kaplayan uygulamaları kaldırarak cihazındaki depolama alanını az da olsa boşaltabilecek. Düşük seviyeli donanıma sahip sistemler için de can suyu olacak bu işlev, her şeyden öte kullanıcıya bir özgürlük sağlayacak.

Şu anda Canary kanalındaki beta kullanıcılarının erişebildiği varsayılan uygulamaları kaldırma işlevinin herkese ne zaman sunulacağı şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Fakat tahminler, bunun için uzun bir süre olmadığı yönünde.

Bunun yanı sıra Microsoft, geçtiğimiz günlerde yayımladığı ağustos ayı güncellemesi ile birlikte Windows 11'de SSD'nin yavaşlaması sorununu da çözdü. Buna rağmen bazı kullanıcılar problemin halen devam ettiğini dile getirse de, büyün oranda çözüme kavuşmuş gibi görünüyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Windows 11 için gelecek yeniliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.