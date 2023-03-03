Windows 11'de ses kontrolü daha kolay hale gelecek!

Windows 11, getirdiği yenilik ile ses düzeyini kontrol etmeyi daha kolay ve hızlı hale getirecek. İşte detaylar!

Microsoft, Windows 11 işletim sistemini tanıtması ile birlikte pek çok kullanıcının bu işletim sistemine geçmesine olanak sağladı. Gün geçtikçe aldığı yeniliklerle kullanıcıların kullanımını daha kolay hale getiren işletim sistemi şimdi yeni bir adımla karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Windows 11 ile ses kontrolü daha kolay olacak.

Windows 11, tek tek uygulamaların sesini ayarlamanıza

Microsoft, en yeni işletim sistemi olan Windows 11'i yeni özelliklerle donatmaya devam ediyor. Şirket, Windows 11 Build 25309'u Insider kullanıcılarına sunuyor. Bu yenilik aslında daha çok ses kontrolünü sağlamayı içeriyor.

Yeni yapı, tek tek uygulamaların sesini ayarlamanıza izin veren güncellenmiş bir ses çıkışı menüsü dahil birçok yeni özelliğe sahip. Bununla birlikte artık bir klavye kısayolu ile ses seviyesi hızlı ayarlar menüsünü açmanız mümkün. Bu menünün kendisi de uzamsal sesi hızlı bir şekilde açma özelliğini de içeriyor.

Windows 11 yükseltmesi yapmadan önce iki kez düşünün!

Değişikliklerden ilki, Hızlı Ayarlar'a yeni ve gelişmiş bir ses düzeyi karıştırıcısının gelmesi oluyor. Bu ses ayarı, sesin uygulama bazında hızlı bir şekilde özelleştirilmesine olanak tanıyor. Ayrıca daha hızlı bir kontrol için yeni bir klavye kısayolu (WIN + CTRL + V) yer alıyor.

Bir başka yenilik ise yeniden tasarlanan uygulama içi komut yardım sayfası oluyor. Bu sayfa daha kolay kullanım ve daha basit anlaşım için yenilendi. Bunların dışında sesli erişimle metin seçimi ve düzenlemesi için bazı komutlar yer aldı.

Ses ayarlarının dışında Windows, özel bir renk modunda ayarlandığında görev çubuğundaki arama kutusu daha açık bir hale geliyor. Bu durum özellikle Windows 11 modu koyu olarak ayarlandığı zaman ortaya çıkıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!